ทีทีบียืนเป้าสินเชื่อเอสเอ็มอี-เดินหน้าบทบาท"Growth Navigator"นำธุรกิจฝ่าวิกฤติผันผวน

ทีทีบีเผยคงเป้าหมายสินเชื่อเอสเอ็มอีปีนี้ที่ 0-2% มองกลุ่มเป้าหมายอิงแนวทาง 'Reinvent Thailand' พร้อมเผยผลการสำรวจ “SME Insight 2026” สะท้อนภาพผู้ประกอบการไทยในปีแห่งความท้าทายชี้ 5 จุดล็อกฉุดรั้งเอสเอ็มอี"อยู่รอด แต่ไม่โต" พร้อมเดินหน้าบทบาท "Growth Navigator"ผ่าน 3แนวทางหลัก นำพาเอสเอ็มอีเติบโตฝ่าวิกฤติผันผวน
นายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ ประธานกลุ่มกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)(ทีทีบี) เปิดเผยว่า แนวโน้มสินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลาง-ย่อม(เอสเอ็มอี)ในปีนี้ยังมีความท้าทายที่สูง จากปัจจัยความไม่แน่นอนและผลกระทบจากราคาพลังงาน-วัตถุดิบที่สูงขึ้น และทุ่มสินค้าราคาต่ำจากประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงเป้าหมายยอดคงค้างสินเชื่อเอสเอ็มอีในปีนี้ที่ 0-2% จากยอดคงค้างปัจจุบันที่ 80,000 ล้านบาท แม้ไตรมาสแรกที่ยังลดลง 2.6% แต่ในช่วงเดือนที่ 4 ที่ 5 ที่ผ่านมา เริ่มเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นในกลุ่ม Health Care,อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้
"เราเริ่มเห็นแนวโน้มสินเชื่อช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเริ่มขยับดีขึ้น แม้ส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง ซึ่งหากจะทำให้ได้เป้าหมายยอดคงค้างที่เติบโต 0-2%นั้น สินเชื่อใหม่ของธนาคารจะต้องเติบโตเป็นเลขสองหลัก ทั้งนี้ กลุ่มเอสเอ็มอีที่ธนาคารมุ่งเน้นก็จะเป็นกลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมตามแนวทางของ Reinvent Thailand"
**เปิดจุด5ล็อกฉุดรั้งการเติบโตเอสเอ็มอี**
นอกจาก ทีทีบียังได้นำเสนอผลการสำรวจ SME Insight 2026 ที่ทีทีบีได้ทำการสำรวจข้อมูลเชิงลึกจากผู้ประกอบการไทยจำนวน 120 ราย ที่มียอดขาย 50-400 ล้านบาท ครอบคลุม 4 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ภาพสะท้อนสำคัญจากการสำรวจครั้งนี้คือ SME ไทยในวันนี้ไม่ได้หยุดพัฒนา แต่กำลัง “พยายามอย่างมาก” ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ดิจิทัล การปรับปรุงการดำเนินงาน หรือมองหาโอกาสใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบการเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนความพยายามเหล่านี้ให้เป็นความสำเร็จและการเติบโตได้จริง
และที่สำคัญผลการสำรวจชี้ให้เห็น 5 ข้อจำกัดหลักที่เป็น “จุดล็อก” ฉุดรั้งการเติบโตของ SME ไทย ได้แก่
1. คิดเพื่ออยู่รอด...แต่ไม่คิดเพื่อชนะในเกม ผู้ประกอบการที่มุ่งแก้ปัญหาระยะสั้น ขาดแผนระยะยาว ไม่กล้าปรับเปลี่ยนและลงทุนเพื่อการเติบโต ทำให้ไม่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้
2. ใช้ดิจิทัล...แต่ไม่พลิกเกมธุรกิจ แม้ผู้ประกอบการจะเริ่มใช้เครื่องมือดิจิทัลและ AI แล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับพื้นฐาน และยังไม่สามารถต่อยอดสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. รู้กำไรขาดทุน...แต่ไม่บริหารความเสี่ยง แม้ SME จำนวนมากใช้ระบบบัญชีมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้บริหารต้นทุน กำไร กระแสเงินสด และความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โตที่ขนาด...แต่ไม่โตที่ประสิทธิภาพ หลายธุรกิจสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้น แต่กระบวนการทำงานและโครงสร้างองค์กรยังไม่พร้อมรองรับการขยายตัว
5. อยากไปต่อ...แต่ไม่มีแผนที่นำทาง แม้ SME จะมีความตั้งใจขยายธุรกิจและไม่หยุดพัฒนา แต่ยังขาดทิศทาง เครื่องมือ และคำแนะนำที่ช่วยสร้างโอกาสให้การเติบโตเกิดขึ้นได้จริง
"ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเองก็พยายามปรับตัวมาตลอด มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น AI เข้ามาใช้ แต่ก็จะเห็นได้ว่ายอดรายได้ยังทรงตัวหรือปรับลดลง ขณะที่กลุ่มที่เติบโตได้ส่วนใหญ่ขยายตัวเพียง 5-10% ก็เพราะปัจจัยดังกล่าวข้างต้น การปรับตัวหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ยังไม่เพียงพอหรือยังไม่ถูกจุดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพได้ รวมถึงปัจจัยที่เพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการปรับตัวเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ หากขาดความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งทีทีบีก็พร้อมที่จะเดินหน้าเป็น Growth Navigator ที่ช่วยดูแลอย่างครบวงจร"
นางกนกพร จูฑา ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจ ทีทีบี กล่าวว่า จากข้อจำกัดดังกล่าว ทีทีบีจึงออกแบบการสนับสนุนที่ยึดโยงจาก “ข้อมูลเชิงลึกและจุดล็อกจริงของ SME” โดยเชื่อมโยงการสนับสนุนอย่างครบวงจรในบทบาท “Growth Navigator” ผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ Financial Solutions สนับสนุนเงินทุนและโซลูชันทางด้านการเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งซัพพลายเชน รวมถึง Digital Tools & Platform ยกระดับเครื่องมือดิจิทัลที่หลากหลายเหมาะกับทุกจังหวะในการบริหารธุรกิจ ครอบคลุมการขาย การรับ การใช้ การจ่าย การบริหารบุคลากร และการบริหารภาพรวมทางการเงินของธุรกิจ
และในเรื่องของ Knowledge & Advisory เสริมองค์ความรู้และทักษะผ่านโครงการอย่าง SME Growth Navigator พร้อมทีมเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ (RM) ที่ทำหน้าที่คู่คิด ในการวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแนวทางที่จะร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจเอสเอ็มอีให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้นในกรณีต่างๆ อาทิ การใช้เอกสารจากคู่ค้าในการเข้ามาพิจารณาปล่อยกู้นอกเหนือจากเอกสารรายได้ ,นำเสนอโซลูชั่นต่างๆที่ครบวงจรและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น