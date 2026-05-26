ทิสโก้มองKTCคุณภาพสินทรัพย์ยังแข็งแกร่ง-แนะนำ'ถือ'-มูลค่าเหมาะสม34บาท

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ระบุ จากการจัดการประชุมแถลงผลประกอบการ (ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม SET)และการประชุมนักวิเคราะห์ของบริษัท บัตรกรุงไทย (KTC)นั้น บล.ทิสโก้มีมุมมองว่าคุณภาพสินทรัพย์ของ KTC น่าจะยังคงแข็งแกร่งในปีนี้ ได้แรงหนุนจากฐานลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานภาครัฐและเอกชนที่ยังคงมีงานทำ โดยบริษัทยังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยังเป็นไปตามเป้าในเดือนเมษายนและพฤษภาคม และน่าจะยังเติบโตดีกว่าอุตสาหกรรมต่อไป
สำหรับในไตรมาสแรกปี 2569 ที่ผ่านมา ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของ KTC เติบโต 3.7%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เทียบกับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ 0.7% บริษัทเปิดเผยว่าโมเมนตัมดังกล่าวยังต่อเนื่องเข้าสู่เดือนเมษายนและพฤษภาคม โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายในหมวดประกัน รวมถึงการเดินทางที่เพิ่มขึ้น โดยลูกค้ามีการเปลี่ยนไปท่องเที่ยวระยะใกล้มากกว่าระยะไกล ผู้บริหารยังคงมั่นใจว่าสามารถทำได้ตามเป้าการเติบโตทั้งปีที่ 5.0%
ด้านส่วนแบ่งตลาดด้านการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเพิ่มเป็น 13.4% ในไตรมาสแรกปี 69 ที่ผ่านมา จาก 13.1% ในปี 68 ที่ 12.9% ในปี 67 และ 12.2% ในปี 66 ทั้งนี้ ผู้บริหารเปิดเผยว่า แม้โครงการใหม่ของภาครัฐอาจทำให้การใช้จ่ายในหมวดอาหารอ่อนตัวลงบ้าง แต่เชื่อว่าการใช้จ่ายในหมวดอื่นจะสามารถชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้มากกว่า โดยรวมแล้วโครงการดังกล่าวยังน่าจะช่วยสนับสนุนคุณภาพสินทรัพย์ ผ่านการช่วยลดภาระทางการเงินของลูกค้า
สำหรับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ผู้บริหารระบุว่า จากการที่บริษัทมีนโยบายปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมาตั้งแต่อดีต ทำให้คุณภาพพอร์ตยังคงแข็งแกร่ง บริษัทยังมองว่าตลาดนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้อีก นอกจากนี้ KTB ยังสนับสนุนธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ โดยส่งลูกค้าให้บริษัทมากขึ้น(+30% จากปีก่อน)
ทั้งนี้ บล.ทิสโก้คงคำแนะนำ"ถือ" สำหรับ KTC โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 34.00 บาท