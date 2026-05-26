หุ้นแกว่งตัว รับส่งออกช่วยพยุง-ระวังแรงขายกลุ่มชิ้นส่วนฯ จับตาเจรจาสันติภาพ

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีมีแนวโน้มแกว่งตัวออกด้านข้าง สำหรับปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนยังติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิด ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ ตลาดได้รับแรงหนุนเชิงบวกจากรายงานตัวเลขมูลค่าการส่งออกของไทยประจำเดือนเมษายนที่ออกมาดีกว่าคาด
ส่วนกรณีที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงในวันก่อนหน้า โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในวันนี้หุ้นกลุ่มดังกล่าวอาจเริ่มมีจังหวะการพักฐานหรือมีแรงขายทำกำไรสลับออกมา เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการเข้ามาเก็งกำไรกันอย่างร้อนแรง จนส่งผลให้หุ้นบางตัวในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ติดเกณฑ์มาตรการกำกับการซื้อขาย ไปเมื่อวานนี้
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ แนะนำให้นักลงทุนเน้นการลงทุนในหุ้นที่ยัง Laggard โดยเฉพาะกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวหลังสถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลาย โดยเลือก BH เนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์สงคราม ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงที่สวนทางกับปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยผลกระทบต่อรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นถือว่ามีจำกัด
ขณะที่ประเด็นเศรษฐกิจที่ต้องติดตามวันนี้ ได้แก่ การรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ และความคืบหน้าและสถานการณ์การเจรจาในตะวันออกกลาง โดยให้กรอบแนวรับ 1,540 จุด และแนวต้าน 1,560 จุด