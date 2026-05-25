ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.48-แข็งค่าสอดคล้องทิศทางสกุลเงินเอเชีย-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(25พ.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.48 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ก่อนหน้าที่ 32.68 บาทต่อดอลลาร์ฯ... โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย และการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ขาดแรงหนุนท่ามกลางความหวังว่า ความไม่สงบในตะวันออกกลางอาจทยอยคลี่คลายลง โดยสหรัฐฯ กับอิหร่าน น่าจะใกล้บรรลุดีลข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 873 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่งซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 1,104 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.35-32.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และความคืบหน้าของดีลสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค. ของสหรัฐฯ