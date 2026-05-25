หุ้นปิดพุ่ง 11.66 จุดแรงซื้อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นำตลาด ขานรับความหวังสงครามคลี่คลาย-ส่งออกไทยดีกว่าคาด

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,550.33 จุด เพิ่มขึ้น 11.66 จุด (+0.76%) มูลค่าซื้อขาย 63,485.33 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,558.95 จุด และจุดต่ำสุด 1,545.63 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 318 หลักทรัพย์ ลดลง 156 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 183 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย เปิดเผยว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้น สอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาค จากความคาดหวังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านค่อย ๆ คลี่คลาย หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์บน Truth ในวันอาทิตย์ว่าข้อตกลงสันติภาพอยู่ระหว่างการเจรจาของสหรัฐและอิหร่าน รวมถึงประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบร่วงแรงราว 5% ลดความกังวลทิศทางเงินเฟ้อละอัตราดอกเบี้ย ทำให้กลุ่มที่ได้ประโยชน์ปรับตัวขึ้นมา โดยวันนี้ตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนหลักจากหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาตาม Sentiment โลก นอกจากนี้ตัวเลขส่งออกไทยในเดือน เม.ย.ดีกว่าที่ตลาดคาด จากการนำเข้าสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามกระแสการลงทุน AI และ Data Center ในไทย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุน
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดมีโอกาสพักตัวหลังจากขึ้นมาแรง และตลาด Price in ความคาดหวังสงครามคลี่คลายไประดับหนึ่งแล้ว ซึ่งยังต้องติดตามท่าทีของอิหร่านต่อการเจรจาครั้งนี้ โดยให้กรอบแนวรับ 1,535 จุด และแนวต้าน 1,560 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,391.41 ล้านบาท ปิดที่ 334.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
CCET มูลค่าการซื้อขาย 4,253.91 ล้านบาท ปิดที่ 9.15 บาท เพิ่มขึ้น 1.20 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,940.91 ล้านบาท ปิดที่ 62.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,703.51 ล้านบาท ปิดที่ 134.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,355.47 ล้านบาท ปิดที่ 36.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง