เคทีซีประเดิม'เคลียร์หนี้ปี 69'รางวัลมูลค่า1.5 ล้านบาท-หนุนสร้างวินัยทางการเงิน

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(เคทีซี) ประเดิมประกาศผู้โชคดีจากโครงการ “เคลียร์หนี้ปี 69” รอบแรก ด้วยการมอบรางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% ให้สมาชิกบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” (KTC PROUD) ที่มีวินัยในการชำระคืน มูลค่า 1,522,758.11 บาท พร้อมมอบรางวัลเคลียร์หนี้ 10% เพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 50 รางวัล มูลค่ารวม 2,463,708 บาท เพื่อส่งต่อกำลังใจให้สมาชิกสามารถลดภาระหนี้และบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้ดีขึ้น
นางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้บริหารสูงสุด สายงานสินเชื่อบุคคลเคทีซี กล่าวว่า เคทีซีต้องการให้โครงการ “เคลียร์หนี้ปี 69” เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้สมาชิกที่มีวินัยทางการเงินมีโอกาสลดภาระหนี้และเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อกลับไปวางแผนชีวิต ดูแลครอบครัว และบริหารเป้าหมายทางการเงินอื่น ๆ ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในวันที่เศรษฐกิจและค่าครองชีพยังเป็นแรงกดดันต่อหลายครัวเรือน เคทีซีเชื่อว่าการสร้างแรงจูงใจควบคู่กับการส่งเสริมวินัยทางการเงิน จะช่วยให้สมาชิกบริหารภาระหนี้ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นในระยะยาว โครงการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการมอบรางวัล แต่เป็นการให้กำลังใจสมาชิกที่มีความรับผิดชอบในการใช้สินเชื่อและการชำระคืนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับโครงการ “เคลียร์หนี้ปี 69” มีรางวัลรวม 600 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลเคลียร์หนี้ 100% จำนวน 12 รางวัล และรางวัลเคลียร์หนี้ 10% จำนวน 588 รางวัล โดยในรอบแรกของโครงการ“เคลียร์หนี้ปี 69”ผู้โชคดีรางวัลที่ 1 ได้แก่ นายณฐพล บุญทนนท์ อาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นสมาชิกบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” มานานกว่า 12 ปี และได้รับสิทธิ์เคลียร์หนี้ 100% มูลค่า 1,522,758.11 บาท ส่วนผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์เคลียร์หนี้ 10% ในรอบเดียวกัน อาทิ นายศิริเดช มีศิริ มูลค่า 10,182 บาท และ นายรัชกฤช คล่องพยาบาล มูลค่า 22,445 บาท
นายณฐพลกล่าวว่า รางวัลครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของตัวเลขทางการเงิน แต่เป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้กลับมาตั้งหลัก วางแผนชีวิต ดูแลครอบครัว และบริหารธุรกิจได้มั่นใจมากขึ้น โดยที่ผ่านมาได้นำวงเงินจากบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” มาใช้เป็นสภาพคล่องในการหมุนเวียนธุรกิจ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในช่วงที่ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยยังเผชิญข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่มักมีขั้นตอน เงื่อนไข เอกสารทางการเงิน และการพิจารณาหลักประกันค่อนข้างละเอียด
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ “เคลียร์หนี้ปี 69” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569