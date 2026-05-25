WP แย้ม Q2 ผลงานสดใส ลุยบริหารพอร์ตลูกค้าต่อเนื่อง

"ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ " ประเมินแนวโน้มผลงานไตรมาส 2/69 ไปได้สวย ตามแผนบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าอย่างเป็นระบบ และความต้องการใช้ LPG ปรับตัวเพิ่มขึ้น ฟากผู้บริหาร "ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง" ระบุมุ่งเน้นให้บริการ LPG แบบครบวงจร พร้อมเสริมกลยุทธ์ทางการตลาด กระตุ้นยอดขาย ดันผลงานปี 69 ยอดขายแตะ 7.7 แสนตันตามเป้าหมาย
นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2569 ยังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา จากความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้ทั้งในภาคปิโตรเคมี ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีวินัย และคุณภาพบริหารกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการแข่งขันด้านราคาให้สามารถสร้างผลกำไรที่ดีในอนาคต โดยไม่เน้นเพียงแค่ปริมาณการขายเพียงอย่างเดียว รวมถึงเสริมกลยุทธ์ทางการตลาด ผ่านกิจกรรมและแคมเปญต่างๆ หลายช่องทาง เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างการรับรู้ แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ผลักดันผลการดำเนินงานในปี 2569 มียอดขายก๊าซ LPG จำนวน 770,000 ตัน ตามเป้าหมายที่วางไว้
นอกจากนี้ WP ยังให้ความสำคัญกับในการให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งด้านบริหารหลังการขาย ศูนย์ซ่อมบำรุง และบริการติดตั้งระบบ LPG ให้กับกลุ่มพาณิชยกรรมและลูกค้าพาณิชย์ รวมถึงมีเครือข่ายโรงบรรจุก๊าซ LPG กว่า 177 แห่ง และระบบขนส่งที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนช่วยเสริมศักยภาพในการควบคุมคุณภาพสินค้า สามารถลดผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาได้ และช่วยให้มีความได้เปรียบในการรักษาส่วนแบ่งตลาด โดยปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) อยู่ที่ 20%
อีกทั้ง ในไตรมาสที่ 1/2569 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) มูลค่า 9.07 ล้านบาท ซึ่งให้อัตราผลกำไรจากการลงทุนในสัดส่วนที่สูง คิดเป็นสัดส่วนราว 10% เทียบกำไรสุทธิของบริษัทฯ และวางเป้าหมายภายใน 1-3 ปี สัดส่วนกำไรที่เกิดขึ้นจากธุรกิจ Solar Rooftop จะเพิ่มเป็น 30% ของกำไรสุทธิ
ปัจจุบัน มีโครงการที่ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วกว่า 35 โครงการ จำนวน 10.72 เมกะวัตต์ ถือเป็นการลงทุนที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ประจำ (Recuring Income) ให้กับกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง และช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตธุรกิจ เสริมความมั่นคงในการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WP กล่าวอีกว่า ยังคงมุ่งยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคู่กับการพัฒนาแนวทาง ESG อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้ยื่นเอกสารขอรับรอง CAC เพื่อเดินหน้าส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมเดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงอยู่ระหว่างเตรียมการประเมินอันดับเครดิตโดย TRIS Rating เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคต