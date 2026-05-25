SUPERรับรู้เงินลงทุน“เดซี่ โซล่าร์”อีก 284 ลบ.

"ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น " แจงหลังได้รับชำระเงินก้อนที่ 2 จากการขายหุ้น “เดซี่ โซล่าร์” ให้กับ “เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย)” บริษัทในเครือกองทุนพลังงานอังกฤษ Actis Energy Fund 5 มูลค่า 283.93 ล้านบาท ฟากบิ๊กบอส “จอมทรัพย์ โลจายะ”ระบุมั่นใจแนวโน้มผลงานปี 69 สดใส ลุยหาโปรเจคใหม่ โซลาร์ฟาร์ม-โรงไฟฟ้าขยะ ร่วมกับพันธมิตรไทย-ต่างประเทศ หนุนอนาคตเติบโตยั่งยืน
นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท เดซี่ โซล่าร์ จำกัด (DAISY) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ Actis Energy Fund 5 มูลค่ารวม 283.93 ล้านบาท โดยเป็นการรับเงินจากการจำหน่ายหุ้นในส่วนที่เหลือของ 1 บริษัท จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 5.40 เมกะวัตต์
“บริษัทฯเตรียมนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ”
ก่อนหน้านี้ SUPER ได้รับเงินงวดแรกจากดีลดังกล่าวไปแล้วเมื่อปลายปี 2568 จำนวน 3,664.22 ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้นต่อเนื่อง และช่วยลดต้นทุนทางการเงินได้ชัดเจน
สำหรับ DAISY ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย ผ่าน 7 บริษัท รวม 17 โครงการ กำลังการผลิตรวม 98 เมกะวัตต์
ในปี 2569 บริษัทฯคาดแนวโน้มผลประกอบการเติบโตดีต่อเนื่อง จากการบริหารโครงสร้างการเงินอย่างรอบคอบ ควบคู่กับการมองหาโอกาสลงทุนใหม่ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเจรจาพันธมิตรเพื่อร่วมพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน