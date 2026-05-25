SMTส่งสัญญาณแนวโน้ม Q2 สดใส

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด(มหาชน) หรือ SMT เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานไตรมาสแรกกลับมามีกำไร บริษัทฯ ประเมินแนวโน้มไตรมาส 2/2569 ยังอยู่ในทิศทางที่ดี พร้อมรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโลก โดยเฉพาะในกลุ่ม Data Center และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันความต้องการในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบสื่อสารขั้นสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
ทั้งนี้ SMT ในฐานะผู้ให้บริการด้าน Electronics Manufacturing Services (EMS) และ Semiconductor Assembly and Test (OSAT) มีความพร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าว ผ่านความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและเทคโนโลยีการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง โดย SMT มีฐานลูกค้าในกลุ่ม Data Center และระบบที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร (Communication Systems) ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับโลก โดยปริมาณคำสั่งซื้อมีแนวโน้มเชิงบวก สะท้อนศักยภาพของ SMT ในการตอบสนองความต้องการของตลาด และสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในระยะยาว