กสิกรฯคาด SET สัปดาห์นี้แกว่งกรอบ 1,480-1,555 จุด จับตาส่งออกไทย-สถานการณ์ตอ.กลาง-Fund Flow

บล.กสิกรไทย มองว่าดัชนีหุ้นไทย ในสัปดาห์นี้ (25-29 พ.ค. 2569)มีแนวรับที่ 1,510 และ 1,480 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,545 และ 1,555 จุด ตามลำดับ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขส่งออกเดือนเม.ย. ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางเงินทุนต่างชาติ
ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ดัชนีราคา PCE/Core PCE และยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย. ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่
กำไรบริษัทภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. ของจีน และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. ของญี่ปุ่น
ในวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,538.67 จุด เพิ่มขึ้น 1.36% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 56,293.35 ล้านบาท ลดลง 14.08% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai ลดลง 0.54% มาปิดที่ระดับ 211.93 จุด