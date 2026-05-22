หุ้นปิดเช้าบวก 4.45 จุด รับแรงหนุนกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-นิคมฯ บ่ายบวกต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,537.12 จุด เพิ่มขึ้น 4.45 จุด (+0.29%) มูลค่าซื้อขายราว 32,036 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนี โดยทำจุดสูงสุด 1,541.96 จุด และจุดต่ำสุด 1,533.03 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวขึ้น จากการปรับตัวขึ้นของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยผลักดันตลาด โดยเฉพาะ CCET ปรับตัวขึ้นเด่น โดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ยังได้แรงหนุนตามกระแสเซมิคอนดักเตอร์ และได้รับปัจจัยหนุนจากการลงทุนในไทยตามนโยบายที่ภาครัฐสนับสนุนการลงทุน หนุนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้นตาม อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง รวมทั้งสัปดาห์หน้าจะมีการปรับน้ำหนัก MSCI ทำให้อัปไซด์จำกัด
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนียังเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ โดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังนำตลาดได้ดี โดยให้กรอบแนวรับ 1,530 - 1,532 จุด และแนวต้าน 1,540 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
CCET มูลค่าการซื้อขาย 2,699.71 ล้านบาท ปิดที่ 8.15 บาท เพิ่มขึ้น 1.40 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,449.23 ล้านบาท ปิดที่ 14.00 บาท ลดลง 0.10 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,878.53 ล้านบาท ปิดที่ 196.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,780.92 ล้านบาท ปิดที่ 330.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,749.91 ล้านบาท ปิดที่ 34.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท