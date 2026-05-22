"ไทยช่วยไทย พลัส" เปิดลงทะเบียน 25 พ.ค.นี้ รัฐบาลมั่นใจแอปฯ ไม่ล่ม

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)" ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 25 พ.ค.นี้ว่า มั่นใจระบบจะสามารถรองรับการใช้งานได้เป็นอย่างดีและไม่น่าจะมีปัญหาแอปพลิเคชันล่ม
นายภราดร ระบุว่า การลงทะเบียนในครั้งนี้ดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทย และที่ผ่านมาการลงทะเบียนก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี จึงเชื่อมั่นว่าการเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค.นี้ จะมีความราบรื่นและครอบคลุมความต้องการของประชาชนที่ต้องการรับสิทธิ์ได้อย่างแน่นอน