Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 32.62-แกว่งตัว Two-way risk-ขึ้นกับพัฒนาการสถานการณ์ตะวันออกกลาง

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(22พ.ค.69)ที่ระดับ 32.62 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย”จากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 32.68 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.45-32.75 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) พลิกกลับมาทยอยแข็งค่าขึ้น ทดสอบโซนแนวรับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ อีกครั้ง (แกว่งตัวในกรอบ 32.51-32.72 บาทต่อดอลลาร์) หลังผู้เล่นในตลาดยังคงมีความหวังต่อแนวโน้มการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
สำหรับในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น รายงานยอดค้าปลีก (Retail Sales) ของอังกฤษ รวมถึง รายงานดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนี (IFO Business Climate) เพื่อประกอบการประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยล่าสุด ผู้เล่นในตลาดให้โอกาสราว 87% ที่ BOE จะขึ้นดอกเบี้ยได้ 2 ครั้ง ในปีนี้ (เรามอง BOE คงดอกเบี้ยทั้งปี) และให้ โอกาสราว 65% ที่ ECB จะขึ้นดอกเบี้ยได้ 3 ครั้ง ในปีนี้ (เรามอง ECB อาจขึ้นดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้ง ในปีนี้)
และนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้น บรรดาผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ท่ามกลางความหวังต่อแนวโน้มการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน พร้อมทั้งรอลุ้น รายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียน
สำหรับ แนวโน้มของค่าเงินบาท (USDTHB) เราคงมุมมองเดิมว่า เงินบาทเสี่ยงเผชิญ Two-way risk ในช่วงระยะสั้น ขึ้นกับ พัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนอยู่สูง ทำให้ ผู้เล่นในตลาดควรใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลยุทธ์ Options ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินได้เป็นอย่างดีในสภาวะที่ตลาดเผชิญความไม่แน่นอนสูง
ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของเงินบาทในช่วงคืนที่ผ่านมา (รวมถึงในช่วงนี้) ชี้ว่า เงินบาทมีโอกาสทยอยแข็งค่าขึ้นบ้าง จากความหวังต่อแนวโน้มการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ทว่า การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทยังคงถูกจำกัดไว้แถวโซนแนวรับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ เนื่องจากผู้เล่นในตลาดยังคงไม่วางใจต่อพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ที่มีความไม่แน่นอนสูง และเราเชื่อว่า ผู้เล่นในตลาดจะยังไม่รีบปรับสถานะถือครองที่ชัดเจน จนกว่าจะเห็นความชัดเจนของการเจรจาหยุดยิงมากขึ้น โดยมีความเป็นไปได้ว่า การเจรจาหยุดยิงอาจมีความคืบหน้ามากขึ้น หากทั้งสองฝ่ายกลับสู่โต๊ะการเจรจาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน หลังผ่านช่วงประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งในกรณีที่การเจรจาหยุดยิงมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จนอาจนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ เราประเมินว่า อาจเห็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องของราคาน้ำมันดิบ รวมถึง การปรับตัวลดลงของเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ (ตามการปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ FED) พร้อมกับการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของราคาทองคำ ซึ่งอาจหนุนให้เงินบาทสามารถแข็งค่าขึ้นทดสอบโซนแนวรับ 32.20-32.30 บาทต่อดอลลาร์ ได้ไม่ยาก ในช่วงระยะสั้น (แนวรับสำคัญถัดไป 32.00 บาทต่อดอลลาร์)