ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.68-ทยอยอ่อนค่าสอดคล้องแรงขายสุทธิหุ้นไทยของต่างชาติ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(21พ.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.68 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาด Offshore วานนี้ที่ 32.59 บาทต่อดอลลาร์ฯ…โดยเงินบาททยอยลดช่วงบวกและอ่อนค่ากลับมาอีกครั้งตามแรงขายในตลาดทองคำ ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงระหว่างที่ตลาดรอติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความคืบหน้าของข้อสรุปสุดท้ายของดีลสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน นอกจากนี้ การทยอยอ่อนค่ากลับมาของเงินบาทยังสอดคล้องกับแรงขายสุทธิหุ้นไทยของต่างชาติด้วยเช่นกัน โดยในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 3,332.9 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 2,316 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินไว้ที่ 32.50-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเม.ย. ของญี่ปุ่น และดัชนีความเชื่อมั่นและตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์ในมุมมองของผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนพ.ค.