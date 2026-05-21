หุ้นปิดบวก 4.24 จุดตามภูมิภาคคาดหวังตอ.กลางคลี่คลาย บอนด์ยีลด์-น้ำมันพักตัว ลุ้นไปต่อทะลุไฮเดิม

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,532.67 จุด เพิ่มขึ้น 4.24 จุด (+0.28%) มูลค่าซื้อขาย 54,734.24 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,541.96 จุด และจุดต่ำสุด 1,530.93 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 252 หลักทรัพย์ ลดลง 192 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 206 หลักทรัพย์
นายธนเดช รังษีธนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นมาตามตลาดภูมิภาค ตอบรับความคาดหวังความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายด้วยการพูดคุยเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มทรงตัว และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) เริ่มพักตัว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังรอติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีความไม่แน่นอน
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดดัชนีแกว่ง Sideway ในกรอบแคบช่วงใกล้เข้าสู่วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเกาะติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยหนุนจากมาตรการภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส รวมทั้งพ.ร.ก. กู้เงิน ที่ทำให้มีเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยประเมินว่าหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลาย จะขับเคลื่อนให้ดัชนีมีโอกาสปรับขึ้นทะลุ 1,545 จุด ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมของปีนี้ได้ โดยให้กรอบแนวรับ 1,530 จุดและแนวต้าน 1,545 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,208.54 ล้านบาท ปิดที่ 326.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 3,054.44 ล้านบาท ปิดที่ 358.00 บาท ลดลง 10.00 บาท
TRUE (XD) มูลค่าการซื้อขาย 2,731.72 ล้านบาท ปิดที่ 14.10 บาท ลดลง 0.40 บาท
HANA มูลค่าการซื้อขาย 2,681.85 ล้านบาท ปิดที่ 34.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,678.37 ล้านบาท ปิดที่ 37.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท