FPIไตรมาสแรกรายได้แตะ 617ลบ.

ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ เปิดผลการดำเนินงานไตรมาสแรกมีรายได้รวม 617.5 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 64.5 ล้านบาท สะท้อนความสามารถบริหารต้นทุนได้ดี ท่ามกลางความผันผวนเศรษฐกิจโลก และความเสี่ยงจากภาวะสงคราม ฟากบิ๊กบอส “สมพล ธนาดำรงศักดิ์” ระบุ แนวโน้มตลาดส่งออกและตลาดอะไหล่ทดแทน ยังเติบโตต่อเนื่อง พร้อมตุน Backlog ราว xx ล้านบาท มั่นใจสภาพคล่องดี โครงสร้างเงินทุนแข็งแรง ผลักดันผลงานเติบโตมั่นคง
นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (FPI) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569) บริษัทฯ มีรายได้รวม 617.5 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 64.5 ล้านบาท แม้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังเผชิญความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก ทั้งภาวะสงคราม ความตึงเครียดระหว่างประเทศ และความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ
“บริษัทฯ ยังคงมีสถานะสภาพคล่องที่ดีและโครงสร้างเงินทุนที่มั่นคง พร้อมติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงบริหารต้นทุนวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตและรักษาความสามารถในการแข่งขัน” นายสมพล กล่าว
สำหรับธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบในระดับจำกัดแม้อุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมยังชะลอตัว เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ยังคงมีความต้องการชิ้นส่วนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดอะไหล่ยานยนต์ทดแทน (REM-Replacement Equipment Market) ยังเติบโตได้ดี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาใต้ ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของบริษัทฯ
“แม้ว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศจะชะลอตัวจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ แต่สัดส่วนรายได้ในประเทศของบริษัทฯ คิดเป็นเพียงประมาณ 10-12% ของรายได้รวม จึงไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่รายได้หลักยังมาจากตลาดส่งออกและตลาดอะไหล่ทดแทนที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในปี 2569 บริษัทฯ ยังได้รับงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มเติมจากค่ายรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย มูลค่าประมาณ 657 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 2 ปีข้างหน้า และปัจจุบันมีงานในมือ (Backlog) อยู่ราว 1,400 ล้านบาท รองรับการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต” นายสมพล กล่าว