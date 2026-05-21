Liberator เปิดโปร “TFEX Super คุ้ม” เหมาเทรด TFEX เริ่มต้นเฉลี่ยเพียง 4.95 บาทต่อสัญญา

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด หรือ Liberator Securities เดินหน้าส่งมอบทางเลือกการลงทุนที่คุ้มค่าและเข้าถึงง่ายสำหรับนักลงทุนไทย เปิดตัวโปรโมชั่น “TFEX Super คุ้ม” แพ็กเกจเหมาจ่ายสำหรับการเทรด TFEX ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถบริหารต้นทุนการซื้อขายได้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ที่มีการเทรด TFEX อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยเริ่มต้นเพียง 4.95 บาทต่อสัญญา สำหรับแพ็กเกจรายปี
โปรโมชั่นดังกล่าวออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนและเทรดเดอร์ที่ต้องการควบคุมต้นทุนการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX ผ่านรูปแบบแพ็กเกจเหมาจ่ายแบบ “บุฟเฟ่ต์” โดยลูกค้าสามารถเลือกแพ็กเกจได้ทั้งแบบรายเดือนและรายปีตามพฤติกรรมการลงทุนของตนเอง
สำหรับแพ็กเกจรายเดือน ราคา 13,750 บาทต่อเดือน ลูกค้าสามารถเทรดได้จำนวน 2,500 สัญญาต่อเดือน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเพียง 5.5 บาทต่อสัญญา ขณะที่แพ็กเกจรายปี ราคา 148,500 บาทต่อปี จากราคาปกติ 165,000 บาท ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เทรดจำนวน 2,500 สัญญาต่อเดือน รวมทั้งปี 30,000 สัญญา คิดเป็นค่าเฉลี่ยเพียง 4.95 บาทต่อสัญญา ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่มีปริมาณการเทรด TFEX ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
แพ็กเกจ “TFEX Super คุ้ม” ครอบคลุมสินค้า TFEX หลากหลายกลุ่ม อาทิ S50 Futures, S50 Options, Gold Futures, Gold Online Futures, Mini Gold Online, Silver Online Futures, Currency Futures, Sector Index Futures รวมถึงกลุ่มอัตราดอกเบี้ยและพันธบัตร เช่น BB3 และ TGB5 เพื่อรองรับกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายของนักลงทุน
ลูกค้าที่สนใจสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้ในวันที่ 25 พ.ค. 2569 (เริ่ม 08.30 น.) – วันที่ 29 พ.ค. 2569 (สิ้นสุด 21.00 น.) โดยเข้าแอปพลิเคชัน Liberator > ไปที่เมนู YOU > LIB Product > Special Package > เลือกแพ็กเกจ > ชำระเงินผ่าน QR Code ได้ทันที แพ็กเกจนี้เริ่มใช้ในเดือนมิถุนายน 2569 (แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้ภายในเดือนไม่สามารถสะสมหรือโยกไปใช้ข้ามเดือนได้
ทั้งนี้ การนับจำนวนสัญญาจะคิดจากการเปิดและปิดสถานะ โดยการเปิดสถานะ 1 ครั้ง และปิดสถานะ 1 ครั้ง จะนับรวมเป็น 2 สัญญา หากลูกค้าเทรดเกินจำนวนสัญญาที่กำหนดในแพ็กเกจ ส่วนเกินจะคิดค่าคอมมิชชั่นตามอัตราขั้นบันไดปกติของบริษัท
Liberator Securities ระบุว่า โปรโมชั่น “TFEX Super คุ้ม” สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านต้นทุนการลงทุน พร้อมสนับสนุนนักลงทุนไทยให้สามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนได้ง่ายขึ้น โปร่งใสขึ้น และวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “Investment for Everyone”
หมายเหตุ:ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน