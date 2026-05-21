CMDFผลักดัน New Economy ยกระดับตลาดทุนไทยปี69

CMDF เดินหน้าปี 2569 หนุน New Economy เสริมความพร้อมเพื่อปรับตัวนำ AI ยกระดับความโปร่งใสในตลาดทุน
และปี 2568 สนับสนุนกว่า 20 โครงการ รวม 6 ปี สนับสนุน 172 โครงการ พัฒนาบุคลากรกว่า 16,000 รายในตลาดทุน งานวิจัย TISA และ Financial Hub ก้าวสู่นโยบายระดับประเทศ
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เผยผลงาน 6 ปี สนับสนุน 172 โครงการ มูลค่า 3,580 ล้านบาท โดยมี 125 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมสนับสนุน 20 โครงการในปี 2568 ที่สร้างผลกระทบจริงทั้งในระดับองค์กร บุคลากร และนโยบายประเทศ อาทิ โครงการ JUMP+ ดึง 142 บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม ยกระดับขีดความสามารถองค์กร งานวิจัยโครงการบัญชีการออมส่วนบุคคล (TISA) และ Financial Hub รวมถึงสนับสนุนพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิต พร้อมเดินหน้าแผนปี 2569 มุ่งสนับสนุนธุรกิจในกลุ่ม New Economy สะท้อนความมุ่งมั่นของ CMDF ในการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง
ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ CMDF กล่าวว่า CMDF พัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนไทยในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มุ่งผลักดันและสร้างโอกาสใหม่ให้กับตลาดทุนไทยในระยะยาวผ่าน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่อนาคต สนับสนุนธุรกิจกลุ่ม New Economy พร้อมนำ AI มาใช้ยกระดับความโปร่งใสในตลาดทุน การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุน และการต่อยอดงานวิจัยสู่นโยบายและการปฏิบัติจริง ครอบคลุมทั้ง ESG การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Nationally Determined Contributions : NDC) โดยส่งต่อองค์ความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลงานวิจัยนำไปใช้ได้จริงทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ รวมถึงต่อยอดสู่นวัตกรรมการลงทุน
นายจักรชัย บุญยะวัตร ผู้จัดการ CMDF กล่าวว่า ปี 2568 CMDF สนับสนุน 20 โครงการที่สร้างผลลัพธ์เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน (Infrastructure) บริษัทจดทะเบียน 142 แห่งเข้าร่วมโครงการ JUMP+ เพื่อยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มมูลค่าองค์กร รวมทั้งสนับสนุนโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจกลุ่ม New Economy ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน (Professionals) พัฒนาทักษะและขยายจำนวนบุคลากรในตลาดทุน โดยนักศึกษา 1,419 คน สอบผ่านการทดสอบจำลองใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน และส่งเสริมการศึกษาของบุคลากรในตลาดทุน โดยผู้รับทุน CFA ชาวไทยมีอัตราสอบผ่านสูงขึ้นทั้ง 3 ระดับ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (General public) มียอดการเข้าถึงประชาชนและนักลงทุนรวมมากกว่า 18 ล้านครั้ง และสนับสนุนงานวิจัย (Research) โครงการ TISA อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และกระทรวงการคลัง เพื่อผลักดันเป็นนโยบายส่งเสริมการออมระยะยาวรองรับสังคมผู้สูงอายุ ขณะที่งานวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศถูกนำไปใช้ประกอบการออกแบบ Financial Hub Act ภายใต้นโยบาย Ignite Finance
สำหรับแผนงานปี 2569 CMDF เดินหน้าสนับสนุนธุรกิจ New Economy จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ครอบคลุมธุรกิจเทคโนโลยี สตาร์ทอัพ และธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจกลุ่มนี้เข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุนได้มากขึ้น ควบคู่กับการเสริมความพร้อมเพื่อปรับตัวนำเทคโนโลยี AI มายกระดับความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในตลาดทุนและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยในเวทีโลก
สรุปการดำเนินงานที่สำคัญของ CMDF ปี 2563-2568
การส่งเสริมการพัฒนาองค์กร: ครอบคลุมกว่า 3,800 องค์กร
การพัฒนาทักษะและการศึกษาของบุคลากรในตลาดทุน
พัฒนาบุคลากร: รวมกว่า 16,000 รายในตลาดทุน
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ: สนับสนุนการศึกษาในระดับ Global และ Local Certificates รวมกว่า 1,300 ราย
การส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุน: สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการลงทุนผ่านสื่อออนไลน์ มียอดเข้าถึงรวมกว่า
80 ล้านครั้ง การสนับสนุนงานวิจัย