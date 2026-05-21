หุ้นแกว่ง Sideway Up รับ Sentiment บวกคาดหวังเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีมีโอกาสปรับตัวขึ้นในลักษณะ Sideway Up ได้รับปัจจัยบวกจากความคาดหวังความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงกว่า 5% ในวันก่อนหน้า ขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปรับตัวลดลง และตลาดหุ้นสหรัฐฯ และภูมิภาคเช้านี้ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวก เป็นปัจจัยบวกหนุนบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทย
สำหรับผลประกอบการของ Nvidia ที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้ โดยรวมแล้วออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยมีรายได้สูงกว่าคาด 3% และกำไรสูงกว่าคาด 5% ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีและสะท้อนถึงความต้องการในตลาด AI ที่ยังคงแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม แม้ผลประกอบการจะออกมาดี แต่ราคาหุ้น Nvidia ในการซื้อขายนอกเวลาทำการกลับปรับตัวลดลง ซึ่งสะท้อนว่าตลาดอาจมีโอกาสเกิดปรากฏการณ์ Sell on Fact ได้ และอาจส่งผลกระทบมายังหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไทย ซึ่งปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงในวันก่อนหน้า ระยะสั้นกลุ่มดังกล่าวอาจชะลอการปรับขึ้นได้
พร้อมทั้งให้กรอบแนวรับ 1,520 จุด และแนวต้าน 1,540 จุด