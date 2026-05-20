TPLASไตรมาสแรกกำไรพุ่ง256%

"ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) " โชว์ผลงานไตรมาสแรกกำไรสุทธิ 9.87 ล้านบาท พุ่งไปที่ 255.52% อานิสงส์ยอดขายถุงพลาสติก-กล่องกระดาษบรรจุอาหารโตแรง ฟากผู้บริหารเดินหน้าขยายฐานลูกค้า พร้อมพัฒนาโปรดักส์ใหม่รองรับดีมานด์เพิ่มขึ้น หนุนผลงานเติบโตยั่งยืน
นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) (TPLAS) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯในไตรมาส 1/2569 มีกำไรสุทธิ 9.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 255.52% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 2.78 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายรวม 125.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.04% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้จากการขายรวม 116.56 ล้านบาท
โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากปริมาณการขายสินค้าถุงพลาสติก และกล่องกระดาษบรรจุอาหารที่เพิ่มขึ้น ราคาต้นทุนวัตถุดิบมีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ราคาขายดีขึ้น
“ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 เติบโตในทิศทางที่ดี ได้รับแรงหนุนจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ทำให้มั่นใจว่าแนวโน้มไตรมาส 2/2569 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ อีกทั้งบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น สอดรับกับความต้องการของลูกค้า เพื่อต่อยอดธุรกิจ และจะช่วยสนับสนุนการเติบโตในอนาคต”
รวมทั้ง บริษัทฯมีแผนนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดการโรงงานและกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยจะเน้นการศึกษา และพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกและกระดาษ ให้มีความหลากหลายต่อการนำไปใช้งานได้มากขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อีกทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและขยายฐานลูกค้า อาทิ กลุ่มอุสาหกรรมและ HORECA คาดว่าช่วยสนับสนุนยอดขายให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน