เฟรเซอร์สฯปลุกตลาดบ้านQ2อัดโปร“อยู่ฟรีสูงสุด3 ปี”ช่วยลูกค้าลดภาระดบ.

เฟรเซอร์สฯ กระตุ้นตลาดบ้านQ2 เปิด 2 แคมเปญใหญ่ “CUT OFF ตัดต้น ตัดดอก” และ “พักเปย์ พักผ่อน” ชูจุดขายอยู่ฟรีสูงสุด 3 ปี หวังลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินลูกค้า ขนบ้านเดี่ยว-แฝด ทาวน์โฮม 67 โครงการ ราคาเริ่มต้น 2-40 ล้านบาท เปิดจองถึง 31 พ.ค.นี้
นายภวรัญชน์ อุดมศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เฟรเซอร์ฯได้เปิดตัว 2 แคมเปญใหม่ ได้แก่ “CUT OFF ตัดต้น ตัดดอก” และ “พักเปย์ พักผ่อน” เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ซื้อบ้าน ผ่านสิทธิพิเศษอยู่ฟรีสูงสุด 3 ปี พร้อมหวังเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อและช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านการเงินให้การมีบ้านเป็นเรื่องเข้าถึงง่ายมากขึ้น
“เฟรเซอร์ฯ เล็งเห็นว่าปัจจุบันการแข่งขันในตลาดที่อยู่อาศัยไม่ได้วัดกันเฉพาะเรื่อง “ราคา” อีกต่อไป แต่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ “คุณภาพชีวิต” และ “ความยืดหยุ่นทางการเงิน” มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ภาระค่าครองชีพและดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูง จึงเป็นที่มาของ2แคมเปญใหญ่ในช่วงปลางปี”
สำหรับ แคมเปญ “CUT OFF ตัดต้น ตัดดอก” ครอบคลุมโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดรวม 39 โครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ราคาเริ่มต้น 5-40 ล้านบาท ภายใต้หลากหลายแบรนด์ของบริษัท อาทิ THE GRAND, ALPINA, GRANDIO, GRAMOUR, GUTE, GOLDEN NEO, NEO HOME, PRESTIGE, GRAVITE และ GOLDEN VILLAGE
ขณะที่ แคมเปญ “พักเปย์ พักผ่อน” มุ่งเจาะตลาดทาวน์โฮมระดับกลาง โดยรวบรวม 28 โครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองเศรษฐกิจ ราคาเริ่มต้น 2-9 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ GOLDEN TOWN และ GOLDINA เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ซื้อที่ต้องการบ้านพร้อมข้อเสนอช่วยลดภาระการผ่อนระยะยาว
“เฟรเซอร์สฯ มองว่า การนำเสนอแคมเปญลักษณะดังกล่าวถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการกระตุ้นกำลังซื้อช่วงกลางปี ท่ามกลางตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังเผชิญการแข่งขันสูง และผู้บริโภคใช้เวลาตัดสินใจซื้อนานขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน Frasers Property Thailand Campaign ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พ.ค.69นี้”