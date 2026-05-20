SCLซื้อหุ้นคืน 60 ลบ. ระหว่างว20 พ.ค.-19 พ.ย.นี้

เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท ส่งสัญญาณเชิงบวก หลังประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสแรกเติบโตแข็งแกร่ง กำไรสุทธิพุ่ง 44.84% ควบคู่การอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท สะท้อนความมั่นใจของผู้บริหารต่อพื้นฐานธุรกิจ กระแสเงินสด และฐานะการเงินในระยะยาว ขณะแนวโน้มอุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์ไทยยังมีศักยภาพเติบโตจากความต้องการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่อย่างต่อเนื่อง
นายสกล ตั้งก่อสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SCL ผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ของไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) วงเงินรวมไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยจะดำเนินการซื้อหุ้นคืนผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นไม่เกิน 10% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยราคาหุ้นที่จะซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าบวกด้วยร้อยละ 15 ซึ่งข้อมูลราคาปิดเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2569 อยู่ที่ 1.20 บาทต่อหุ้น
นายสกล กล่าวว่า การดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และกำไรต่อหุ้น (EPS) รวมถึงสะท้อนความเชื่อมั่นของคณะกรรมการและผู้บริหารต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ความเชื่อมั่นดังกล่าวสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ SCL ที่เติบโตต่อเนื่อง โดยไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการขาย 576.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.23% และมีกำไรสุทธิ 19.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 14.07% สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารสินค้า การควบคุมต้นทุน และความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากพิจารณาผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีแนวโน้มการเติบโตทั้งด้านรายได้ กำไรสุทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้น โดยกำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ราว 15% ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการตัดสินใจดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 76.92 ล้านบาท มีกำไรสะสม 196.90 ล้านบาท และมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 1.16 เท่า สะท้อนฐานะการเงินและสภาพคล่องที่ยังแข็งแกร่ง รองรับทั้งการดำเนินธุรกิจและโครงการซื้อหุ้นคืน
นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.092 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 สะท้อนนโยบายการบริหารผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ฐานะการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของบริษัท
นายสกล กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดอะไหล่รถยนต์ไทยยังมีศักยภาพเติบโตจากฐานรถยนต์สะสมในประเทศกว่า 20 ล้านคัน ส่งผลให้ความต้องการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ยังอยู่ในระดับสูง โดย SCL จะเดินหน้าต่อยอดจุดแข็งในฐานะผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ครบวงจร ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ เพิ่มความหลากหลายของสินค้า และรองรับโอกาสจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ รวมถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
“การซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน แต่เป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นของบริษัทต่อพื้นฐานธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต หลังจากผลการดำเนินงานไตรมาสแรกเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เราเชื่อว่า SCL ยังมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการขยายธุรกิจอย่างมั่นคงในระยะยาว” นายสกล กล่าว