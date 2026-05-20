JMARTเผยปี 69 กำไรโตต่อเนื่อง

กลุ่มเจมาร์ท โชว์สัญญาณฟื้นตัวชัดเจนในไตรมาส 1/2569 หลัง Ecosystem ธุรกิจค้าปลีก-การเงิน-เทคโนโลยี โดยเฉพาะ “Lock Phone” กลายเป็น Growth Engine สำคัญ หนุนทั้ง Jaymart Mobile, SINGER, SGC และ KBJ Capital ขณะที่ JMT ตั้งเป้าลดระดับ ECL ในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วน “สุกี้ตี๋น้อย” ยังเร่งขยายสาขาและสร้างส่วนแบ่งกำไร พร้อมเดินหน้าแผนยกระดับองค์กรสู่ “AI-Driven Group” ในระยะยาว
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JMART เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 1/2569 สะท้อนการฟื้นตัวของกลุ่มบริษัท ภายใต้กลยุทธ์ “The Power of Synergy” ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อ Ecosystem ระหว่างธุรกิจค้าปลีก การเงิน และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อ “Lock Phone” ที่กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของทั้ง บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด (Jaymart Mobile), บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SINGER), บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (SGC) และ บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (KBJ) ซึ่งช่วยขยายฐานลูกค้าในตลาดสมาร์ตโฟนและ Digital Lending
“วันนี้ Business Model ของ Lock Phone พิสูจน์ตัวเองแล้ว ทั้งในตลาด China Brand ผ่านสินเชื่อ SG Finance+ ดำเนินการโดย SGC และสินเชื่อ Samsung Finance+ ผ่าน KBJ สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้จริง แม้อยู่ภายใต้เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะเป็นสินเชื่อที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนผ่านคุณภาพพอร์ตและความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง”
ขณะที่ ความสำเร็จของ Jaymart Mobile ธุรกิจค้าปลีกโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1/2569 อยู่ที่ 57 ล้านบาท เติบโต 159% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทตั้งเป้าผลักดันกำไรปีนี้เติบโต 2 เท่า ผ่านกลยุทธ์รุกตลาดสินเชื่อโทรศัพท์มือถือมากขึ้น ควบคู่กับการขยายช่องทางขายและ Synergy ร่วมกับกลุ่มบริษัท เพื่อตอกย้ำโอกาสการเติบโตในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อสมาร์ตโฟนของประเทศ
ปัจจุบันกลุ่ม JMART มีพอร์ตสินเชื่อสมาร์ตโฟนครอบคลุมครบทุกเซกเมนต์ของตลาด โดย Samsung Finance+ ภายใต้ KBJ มีพอร์ตลูกหนี้ (AR Portfolio) ณ ไตรมาส 1/2569 อยู่ที่ 11.9 พันล้านบาท ครอบคลุมฐานลูกค้าสะสมกว่า 2.5 ล้านบัญชี ขณะที่ SG Finance+ ภายใต้ SGC ซึ่งเน้นตลาด China Brand มีพอร์ตลูกหนี้รวม 7.1 พันล้านบาท และฐานลูกค้าสะสมกว่า 1.3 ล้านบัญชี ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจ Mobile Phone Lending ของกลุ่ม JMART มีพอร์ตลูกหนี้รวมสูงถึง 1.9 หมื่นล้านบาท และมีฐานลูกค้าสะสมกว่า 3.8 ล้านบัญชี สะท้อนความแข็งแกร่งของโมเดล Synergy ระหว่างแพลตฟอร์มสินเชื่อ ร้านค้าปลีก และเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ
ด้าน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT เปิดเผยไตรมาส 1/2569 มียอด Cash Collection รวมของกลุ่ม JMT และ JK AMC จำนวน 2,141 ล้านบาท รักษาความเป็นผู้นำตลาดบริหารหนี้ไม่มีหลักประกัน ผ่านการซื้อหนี้ใหม่เข้าพอร์ตจำนวน 1,103 ล้านบาท ภายใต้โครงสร้างเงินทุนที่สมดุลและบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง สนับสนุนพอร์ตหนี้ภายใต้การบริหารรวมอยู่ที่ 579,850 ล้านบาท นอกจากนี้ การร่วมทุนกับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด (JK AMC) ยังสร้างผลตอบแทนได้ต่อเนื่อง สะท้อนความสำเร็จของกลยุทธ์ Joint Venture Partnership
แม้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในไตรมาส 1/2569 อยู่ที่ 252.2 ล้านบาท ปรับลดลงจากการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) เพิ่มขึ้น ภายใต้แนวทางบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทตั้งเป้าลดระดับ ECL ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2569 พร้อมนำ AI มาเสริมศักยภาพการบริหารงานอย่างเต็มรูปแบบ
อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของกลุ่ม คือ ธุรกิจร้านอาหาร “สุกี้ตี๋น้อย” ภายใต้ BNN Restaurant Group ซึ่งยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยในไตรมาส 1/2569 มีรายได้ 2,588 ล้านบาท เติบโต 32% และมีกำไรสุทธิ 170 ล้านบาท ขณะที่ JMART รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการถือหุ้น 30% เป็นจำนวน 51 ล้านบาท ก่อนการปันส่วน PPA โดยปัจจุบัน “สุกี้ตี๋น้อย” มีสาขารวม 117 สาขา ครอบคลุมทั้งแบรนด์ Suki Teenoi, Teenoi BBQ และ Teenoi Gold สะท้อนศักยภาพในการ Scale ธุรกิจและการตอบรับของผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยเปิดให้บริการแล้วใน 38 จังหวัด และมีแผนขยายเพิ่มภายในปี 2569 อีก 19 จังหวัด พร้อมศึกษาพื้นที่เพิ่มเติมอีก 20 จังหวัด เพื่อเร่งขยายฐานลูกค้าสู่ระดับประเทศ
ด้าน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER ส่งสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนในไตรมาส 1/2569 หลังพลิกกลับมามีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 143 ล้านบาท สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2566 จากแรงหนุนของธุรกิจ Lock Phone ภายใต้ SGC ที่เติบโตโดดเด่น พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพสินทรัพย์และลด ECL ขณะที่รายได้รวมเติบโต 32% แตะ 1,013 ล้านบาท มองแนวโน้มครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง ขยายไปสู่การ Lock เครื่องใช้ไฟฟ้า และขยายเครือข่ายสาขาที่มีประสิทธิภาพจำนวน 146 สาขา ครอบคลุมทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าดันยอดขายรวมแตะ 1,700 ล้านบาทในปีนี้
พร้อมตั้งเป้าแผนกลยุทธ์ 3 ปี (ปี 2569-2571) ภายใต้โครงการ JUMP+ ผลักดันกำไรสุทธิแตะระดับ 1,100 ล้านบาท ภายในปี 2571 ผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่ การปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน การขยายธุรกิจมือถือและเครือข่ายช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศ รวมถึงการนำ AI และ Digital Transformation เข้ามายกระดับกระบวนการขาย การบริการ และการบริหารลูกค้าแบบ End-to-End
ขณะที่ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC โชว์ผลงานโดดเด่นต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิพุ่ง 298% แตะ 176 ล้านบาท จากการเติบโตของสินเชื่อ Lock Phone ผ่านแพลตฟอร์ม SG FINANCE+ โดยยอดปล่อยสินเชื่อใหม่อยู่ที่ 3,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70% และกว่า 97% เป็นสินเชื่อ Lock Phone ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อดังกล่าวขยายสู่ระดับ 7,478 ล้านบาท คิดเป็น 54% ของพอร์ตสินเชื่อรวม พร้อมหนุนอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 22.87% สะท้อนคุณภาพพอร์ตสินเชื่อและประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ด้านคุณภาพพอร์ตสินเชื่อของธุรกิจ Lock Phone ที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดย ณ ไตรมาส 1/2569 พอร์ตลูกหนี้รวมอยู่ที่ 13,910 ล้านบาท ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดลงต่อเนื่อง พร้อมประเมินทิศทางในช่วงไตรมาส 2 - ไตรมาส 4/2569 ยังเดินหน้าขยายธุรกิจสินเชื่อ Lock Phone โดยตั้งเป้ายอดปล่อยสินเชื่อใหม่ทั้งปี 2569 ที่ 12,000 ล้านบาท เติบโตกว่า 30% จากปีก่อน หลังไตรมาส 1/2569 ทำได้แล้ว 2,940 ล้านบาท ภายใต้จุดแข็งด้านเครือข่ายร้านค้าพันธมิตรกว่า 7,000 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ และรองรับสมาร์ตโฟน China Brand ชั้นนำหลายแบรนด์
นอกจากนี้ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J ยังเดินหน้าต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพื้นที่เช่าในโครงการศูนย์การค้าชุมชน และผ่านโครงการใหม่ เช่น โรงแรม สนามกีฬา และ Sport Economy เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้ประจำในอนาคต โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2569 อยู่ที่ 790 ล้านบาท เติบโต 15% พร้อมเดินหน้าลดค่าใช้จ่าย SG&A ลง 30% จากปีก่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร