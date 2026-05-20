หุ้นแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ เงินเฟ้อสูง-บอนด์ยีลด์พุ่งกดดันตลาดโลก ลุ้นแบงก์-น้ำมันช่วยพยุง

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ จากความกังวลเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) สหรัฐปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Bond Yield 30 ปีขึ้นไปทะลุ 5% เป็นแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ก็อาจจะยังมีหุ้นที่ได้อานิสงส์จาก Bond Yield ดีดขึ้นช่วยพยุงดัชนี โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง ทั้งกลุ่มน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรเคมี เป็นต้น
โดยให้แนวต้าน 1,520 จุด แนวรับ 1,500 จุด