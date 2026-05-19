ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.65-อ่อนค่าในกรอบจำกัด-ติดตามเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(19 พ.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับประมาณ 32.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ ใกล้เคียงระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 32.64 บาทต่อดอลลาร์ฯ…เงินบาทแกว่งตัวในอยู่ในช่วง 32.50-32.67 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยมี bias การเคลื่อนไหวไปในด้านอ่อนค่าตามทิศทางของสกุลเงินเอเชียในภาพรวม ประกอบกับสัญญาณฟันด์โฟลว์ของต่างชาติอยู่ในฝั่งขายสุทธิ อย่างไรก็ดี กรอบการอ่อนค่าของเงินบาทยังเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากตลาดยังคงรอติดตามความคืบหน้าของดีลการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้น และพันธบัตรไทย 1,231 ล้านบาท และ 362 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินไว้ที่ 32.50-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง การกำหนดอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีน ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนเม.ย. ของยูโรโซน และบันทึกการประชุมเฟดเมื่อ 28-29 เม.ย. ที่ผ่านมา