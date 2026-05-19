CIMB THAIคงเป้าสินเชื่อโต5-10%-ประกาศยุทธศาสตร์กลุ่มWealth-ลุยโต3เท่าใน 5 ปี

ซีไอเอ็มบีไทยยืนเป้าหมายสินเชื่อปีนี้เติบโต 5-10%หลังผลการดำเนินงานไตรมาสแีกออกมาน่าพอใจ และเห็นถึงทิศทางภาคการลงทุนที่กลับมาดีขึ้น ระบุการพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อก็เพื่อหันมาโฟกัสธุรกิจที่มีจุดแข็ง ได้แก่ ธุรกิจรายใหญ่-ธุรกิจ Wealth-ธุรกิจรายย่อย และยังไม่มีแผนจะขยายธุรกิจอื่นเพิ่มเติม พร้อมตั้งเป้าหมายธุรกิจ Wealth เติบโต 3 เท่าใน 5 ปี หรือมี AUM ประมาณ 7.5 แสนล้าน
นายวุธว์ ธนิตติราภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย(CIMBT) เปิดเผยว่า ในปีนี้ธนาคารยังคงเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อที่ 5-10%จากไตรมาสแรกที่เติบโต 1.6% โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มสินเชื่อรายใหญ่ ธุรกิจ wealth และกลุ่มสินเชื่อรายย่อยได้แก่ สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบุคคล ซึ่งธนาคารเชื่อว่าสินเชื่อรายใหญ่จะสามารถเติบโตได้ โดยในไตรมาสแรกที่ผ่านมาเริ่มจะเห็นการลงทุนกลับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากในประเทศหรือต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์,เทคโนโลยี เป็นต้น ขณะที่สินเชื่อรายย่อยยังมองเห็นโอกาสเติบโตอยู่ ทั้งนี้ เป้าหมายการเติบโตของพอร์ตรวมดังกล่าวไม่รวมส่วนที่จะตัดออกไปประมาณ 30,000 ล้านบาทของสินเชื่อรถยนต์ออกไปจากการขายให้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
**ยันไม่มีแผนขายธุรกิจเพิ่ม**
สำหรับกรณีการขายพอร์ตสินเชื่อรถยนต์ของบริษัทเวิลด์ลีส และซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ ซึ่งเป็นบริษัทลูกให้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้น นายวุธว์กล่าวว่า จากแนวทางของธนาคารที่จะเป็น Niche Bank แล้ว ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์อาจจะไม่ตอบโจทย์ พอร์ตที่มีอยู่ก็ค่อนข้างเล็ก และเป็นส่วนของบริษัทในเครือ จึงมีแนวทางที่จะขายออกไปโดยหลังที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว คาดว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นในสิ้นปีนี้ ในมูลค่าพอร์ตที่จะตัดออกไปประมาณ 30,000 ล้านบาท และขณะนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะขายพอร์ตสินเชื่ออื่นๆออกไปอีก
*เปิดกลยุทธ์รุกกลุ่มเวลธ์**
สำหรับธุรกิจ Wealth ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของธนาคาร โดยธนาคารได้ประกาศยุทธศาสตร์ ‘Wealth Your World’ ความมั่งคั่งที่แท้จริง คือความมั่งคั่งในแบบคุณ พาลูกค้าบรรลุเป้าหมายชีวิต ด้วย 3 โจทย์หลัก 3 ด้าน Safer ปกป้องความมั่งคั่ง, Smarter เติบโตอย่างชาญฉลาด และ More Personal Outcomes ออกแบบโซลูชันทางการเงินเฉพาะบุคคล
“ลูกค้า Wealth ยุคใหม่ ไม่ได้มองหาเพียง ‘ผลตอบแทนสูงสุด’ แต่ต้องการ ‘ผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีกว่า’ คือ ความมั่งคั่งในแบบที่ตรงกับเป้าหมายชีวิตมากที่สุด และลูกค้าแต่ละคนมี ‘โลก’ และเป้าหมายทางการเงินไม่เหมือนกัน วันนี้ Wealth ที่แท้จริง ไม่ได้วัดจากจำนวนเงินในบัญชีมากที่สุด ไม่ได้มาจากการลงทุนที่เสี่ยงที่สุด แต่ความมั่งคั่งที่แท้จริง คือการได้เป็นเจ้าของโลกในแบบที่คุณต้องการ จึงเป็นที่มาของยุทธศาสตร์ ปี 2569 ‘Wealth Your World : ให้โลกของคุณ มั่งคั่งในแบบคุณ’ CIMB THAI พร้อมเป็นจุดพักเงินสร้างความมั่งคั่งอย่างปลอดภัยและเข้าใจลูกค้าที่สุด” วุธว์ กล่าว
**ตั้งเป้าโต3เท่าใน5ปี**
สำหรับเป้าหมายทางธุรกิจ ธนาคารตั้งเป้าธุรกิจ Wealth ให้เติบโต 3 เท่าภายใน 5 ปี (ปี 2569-2573) จากสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร(AUM) ณ สิ้นปี 2568 ที่ 250,000 ล้านบาท คาดการณ์สิ้นปีนี้จะใกล้เคียงระดับ 300,000 ล้านบาทปลายๆ และหากเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว AUM จะอยู่ที่ประมาณ 750,000 ล้านบาทใน 5 ปีข้างหน้า บนความเชื่อที่ว่า ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้หากทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกัน จึงออกแบบและพัฒนา Wealth Ecosystem ผสานความแข็งแกร่งของธนาคาร เข้ากับความต้องการลูกค้า ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายลูกค้าเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างคอมมูนิตี้และยกระดับประสบการณ์สุดพิเศษเหนือระดับให้ลูกค้า Wealth ของ CIMB THAI ผ่าน Wealth Ecosystem 3 เสาหลัก CIMB Safer Pocket, CIMB Preferred และ CIMBweBOND Club
"CIMB THAI ต้องการเป็นธนาคารที่เข้าใจโลกของลูกค้ามากที่สุด Wealth ที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจำนวนผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แต่จะวัดจากความสามารถในการช่วยให้ลูกค้ามั่งคั่ง มั่นคง มั่นใจ และเข้าใกล้เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของตัวเองมากขึ้น"นายวุธว์ กล่าวทิ้งท้าย