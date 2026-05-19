KH Academy ส่ง ผู้ชนะ บินลัดฟ้าศึกษาดูงานเชิงธุรกิจระดับสากล

ผู้บริหาร KH Academy ส่ง 2 นิสิตจุฬาฯ ผู้ชนะโครงการ “KH Camp for Next C-Suite รุ่นที่ 2” บินลัดฟ้าไปเปิดโลกทัศน์พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์การศึกษาดูงานเชิงธุรกิจ Business Exploration Program ณ สำนักงานกฎหมายชั้นนำของเกาหลีใต้ “Jipyong LLC” ระหว่างวันที่ 18-29 พ.ค. 69
สถาบันการเรียนรู้ KH Academy เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ฤกษ์ส่งผู้ชนะจากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติภาคฤดูร้อนระดับผู้นำองค์กร “KH Camp for Next C-Suite รุ่นที่ 2 ประจำปี 2025” ได้แก่ นายกนล มงคลปทุมรัตน์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายกิตติศักดิ์ พิริยะธัญญากรม นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ศึกษาดูงานเชิงธุรกิจ Business Exploration Program ณ สำนักงานกฎหมายชั้นนำ Jipyong LLC กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 18 – 29 พ.ค. 2569 รวมระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีผู้บริหาร KH Academy
นำโดย นางวรรณวิสา พันธุ์โอสถ Co-Founder Director of Partner Relations และนางสาวอลิสษา สิทธิวงศ์ Academy Manager รวมถึงทีมงาน ไปให้กำลังใจ พร้อมอวยพรให้นิสิตทั้ง 2 คนประสบความสำเร็จ และตักตวงองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำกลับมาพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำองค์กรในอนาคต ก่อนที่นิสิตทั้ง 2 คนจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบิน Korean Air เที่ยวบิน KE652 กรุงเทพฯ-โซล
โอกาสนี้ นายกนล มงคลปทุมรัตน์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดเผยความรู้สึกก่อนเดินทางว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมาก เพราะการเดินทางครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกและเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ไปฝึกงานยังต่างประเทศ ทำให้ต้องมีการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมอย่างมาก
“สำหรับการเตรียมความพร้อมในพาร์ทของการทำงาน ผมได้มุ่งศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้าน AI Regulation และ Data Governance เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องเตรียมองค์ความรู้ตรงนี้ให้พร้อมเพื่อที่จะได้เข้าไปเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมกับสำนักงานกฎหมายชั้นนำที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเกาหลีใต้ได้อย่างเต็มที่ครับ” นายกนล กล่าว
ด้าน นายกิตติศักดิ์ พิริยะธัญญากรม นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเสริมว่า นอกเหนือจากความตื่นเต้นแล้ว ตนมองว่านี่คือความท้าทายใหม่ที่จะได้ก้าวไปทำงานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศไทย ซึ่งต้องปรับตัวในหลายด้าน ทั้งวัฒนธรรมการทำงานและการใช้ภาษา โดยตนเองได้มีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างละเอียด ทั้งโครงสร้างองค์กรของ Jipyong LLC บทบาทหน้าที่ของ Law Firm รวมถึงการเตรียมตัวด้านการใช้ชีวิตและการเดินทางในเกาหลีใต้
"สิ่งที่คาดหวังในทริปนี้ นอกเหนือจากองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงในสายงานกฎหมายจาก Law Firm ระดับท็อปของเกาหลีใต้แล้ว คือการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ทั้งกระบวนการทำงานร่วมกับผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา เพื่อเรียนรู้วิธีการปรับตัวและทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาตนเองไปสู่สายอาชีพในอนาคตครับ" นายกิตติศักดิ์ กล่าว
สำหรับ Jipyong LLC ถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรเครือข่ายภาคเอกชนในต่างประเทศที่สำคัญของ KH Academy โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2568 เพื่อร่วมกันส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ผ่านการจัดโครงการฝึกงาน การฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ เวิร์กชอปวิชาชีพ ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายรุ่นใหม่ พร้อมทั้งผลักดันการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของทั้งสองหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น การส่งนิสิตผู้ชนะโครงการฯ เข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากการผนึกกำลังกับองค์กรในระดับสากล สถาบันการเรียนรู้ KH Academy ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM, บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ซึ่งทุกภาคส่วนต่างมุ่งหวังว่า การเปิดโลกทัศน์และประสบการณ์เชิงธุรกิจใน Business Exploration Program ณ ประเทศเกาหลีใต้ครั้งนี้ จะช่วยหล่อหลอมและยกระดับศักยภาพของนิสิตทั้ง 2 คน ให้เติบโตเป็นบุคลากรชั้นนำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในระดับสากล พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต