ทองโลกหลุด $4,600: สัญญาณอ่อนแรงระยะสั้น หรือแค่ตลาดเขย่าคนรีบซื้อ

โดย คุณ วราวุธ เบญจาพุทธารักษ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
การที่ทองหลุด 4,600 ดอลลาร์แล้วไหลลงมาแถว 4,500–4,540ดอลลาร์ต่อออนซ์ ไม่ใช่หลักฐานว่าตลาดกระทิงจบทันที แต่เป็นสัญญาณชัดว่ารอบนี้แรงซื้อเริ่มล้า หลังราคาวิ่งขึ้นเร็วเกินพื้นฐานระยะสั้น ตัวกดดันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไร ดอลลาร์แข็ง บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ เด้ง และตลาดเริ่มกลับมาเชื่อว่าเฟดอาจตรึงดอกเบี้ยสูงนานกว่าที่หวังไว้ เมื่อผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ให้ดอกผลดีขึ้น ทองซึ่งไม่ให้กระแสเงินสดก็เสียเปรียบตามหลักต้นทุนค่าเสียโอกาสทันที พูดง่าย ๆ คือเมื่อสินทรัพย์ปลอดภัยทางเลือกเริ่มให้ผลตอบแทนน่าสนใจกว่า เม็ดเงินบางส่วนก็พร้อมย้ายออกจากทองโดยไม่ต้องแปลกใจ
ประเด็นสำคัญ คือ อย่าวิเคราะห์แบบเส้นตรงว่า “ราคาหลุดแนวหนึ่งแล้วต้องเป็นขาลงยาว” เพราะตลาดทองตอนนี้ถูกดึงคนละทาง ระยะสั้นเงินกำลังไหลกลับไปหาดอลลาร์และพันธบัตรจึงกดราคา แต่ระยะกลางถึงยาว ทองยังมีฐานรองรับจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ การสะสมทองของธนาคารกลาง และแนวโน้มกระจายความเสี่ยงออกจากสินทรัพย์สกุลดอลลาร์ นี่จึงเป็นภาพของตลาดที่กำลังพักเพื่อลดความร้อนแรง ไม่ใช่ภาพของสินทรัพย์ที่หมดเรื่องให้ขึ้นแล้ว
อีกจุดที่น่าคิด คือ รอบนี้ตลาดไม่ได้ขายทองเพราะทองหมดเสน่ห์ แต่ขายเพราะนักลงทุนกำลังรีเซ็ตความคาดหวังต่อดอกเบี้ยและค่าเงินมากกว่า นั่นทำให้การอ่อนตัวของราคามีลักษณะเป็นการระบายความร้อนของตลาด มากกว่าการพังของธีมการลงทุนเดิม ถ้ามองแบบนักวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงิน สิ่งที่ต้องจับตาคือแรงขายครั้งนี้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานใหม่จริง หรือเป็นแค่การปรับพอร์ตระยะสั้นของคนที่กำไรก้อนใหญ่ไปแล้ว ซึ่งสองกรณีนี้ให้ความหมายต่อทิศทางราคาต่อจากนี้ต่างกันมาก
ถ้ามองเชิงเทคนิค ภาพระยะสั้นยังให้น้ำหนักไปทางอ่อนตัวมากกว่ารีบาวด์ เพราะราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยหลายช่วง และโมเมนตัมรายวันยังไม่แข็งพอจะบอกว่าจบรอบพักฐานแล้ว แนวรับสำคัญรอบนี้อยู่ที่โซน 4,500 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่ตลาดกำลังใช้วัดใจ ถ้ายืนได้ มีโอกาสเห็นแรงเด้งกลับไปทดสอบ 4,545–4,565ดอลลาร์ และถัดไป 4,580–4,600 ดอลลาร์ แต่ถ้าหลุด 4,500 แบบปิดวันไม่สวย แนวรับถัดไปจะอยู่แถว 4,480–4,460 ดอลลาร์ และลึกลงไปแถว 4,420 ดอลลาร์ ขณะที่ฝั่งแนวต้าน ถ้ายังผ่าน 4,580–4,600 ไม่ได้ ก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากว่าโมเมนตัมขาขึ้นกลับมาแล้ว
สรุปแบบไม่อ้อมค้อม ตอนนี้ทองยังไม่ใช่ขาลงเต็มตัว แต่ก็ไม่ใช่จุดที่มองโลกสวยได้เหมือนเดิม หากบอนด์ยีลด์ยังสูงและเฟดยังไม่ผ่อน น้ำหนักฝั่งกดดันราคาจะยังมีต่อ ในเชิงเทคนิค โซน 4,500 ดอลลาร์ คือ แนวรับที่สำคัญที่สุดของรอบนี้ ยืนได้ ตลาดยังมีสิทธิ์รีบาวด์ แต่ถ้าหลุดลงไปแล้วตามด้วยแรงขายต่อ ภาพพักฐานอาจลึกกว่าที่หลายคนคิด ส่วนฝั่งบน ถ้ายังผ่าน 4,580–4,600 ดอลลาร์ไม่ได้ ก็ยังเป็นแค่การเด้งในแนวโน้มอ่อนแรง สำหรับคนที่ตามตลาดทองอยู่จริง คำถามสำคัญจึงไม่ใช่ “ลงแล้วน่ากลัวไหม” แต่คือ “ราคากำลังสร้างฐานเพื่อไปต่อ หรือกำลังเปิดทางให้การพักฐานลึกขึ้น” มากกว่า