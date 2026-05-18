ASIA กำไรไตรมาสแรกพุ่ง 40%

" เอเชียโฮเต็ล " เปิดงบไตรมาส 1/69 รายได้รวม 377.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% มีกำไรสุทธิเท่ากับ 21.06 ล้านบาท โตแรง 40% จากปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นช่วงไฮซีซั่น ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจโรงแรมขยายตัวโดดเด่น ฟากผู้บริหาร ระบุแนวโน้มไตรมาส 2/69 คาดว่าจะยังเติบโตได้ดี รับปัจจัยบวกจากเทศกาลสงกรานต์กระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งผลอัตราการจองห้องพักของโรงแรมในเครือปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
นายพัชรพล เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 377.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันมีก่อนที่มีรายได้ 364.76 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 21.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 40.75% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 14.96 ล้านบาท
สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงแรม 270.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากธุรกิจโรงแรม 208.79 ล้านบาท เนื่องจากการเติบโตของรายได้ห้องพักในประเทศจากอัตราการเข้าพักที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น
รวมทั้งมีรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น ปัจจัยหลักมาจากรายได้ในส่วนของงานจัดเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น หลังจากการปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จ และได้ทยอยเปิดให้บริการ ส่งผลให้สามารถรองรับงานและเพิ่มจำนวนลูกค้าได้มากขึ้น
สำหรับแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ คาดว่าจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนสำคัญจากเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาร่วมเฉลิมฉลองในประเทศไทยอย่างคึกคัก ส่งผลให้อัตราการจองห้องพักของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โรงแรมเอเชีย พัทยา รวมถึงโรงแรมในเครือที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง