หุ้นปรับลงตามหุ้นโลกกังวลสงครามตอ.กลาง-บอนด์ยีลด์ดีดขึ้นกดดัน จับตา GDP ไทย

นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีมีโอกาสปรับตัวลง โดยตลาดทั่วโลกเริ่มเข้าสู่การปรับฐานหลังจากก่อนหน้านี้รีบาวด์ขึ้นมาแรง รวมทั้งตลาดหุ้นไทย
สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ปรับตัวลดลงมากกว่า 1% สาเหตุหลักมาจากความผิดหวังของตลาดต่อผลการพบปะเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งไม่มีความคืบหน้าในเชิงบวกอย่างที่คาดหวังไว้ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ความตึงเครียดในอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกดีดตัวกลับขึ้นมาอีกครั้ง และกระตุ้นความกังวลเรื่องของอัตราเงินเฟ้อกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาด
นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) ดีดตัวขึ้นกลับมากดดันบรรยากาศการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง
สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ในเช้าวันนี้มีการประกาศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทย
ให้กรอบแนวรับ 1,490 จุดและแนวต้าน 1,530 จุด