ก.ล.ต. กล่าวโทษ “ไอบีเอส อินเท็นซีฟ“ และกรรมการ

สำนักงานืก.ล.ต. กล่าวโทษ “ไอบีเอส อินเท็นซีฟ“ และ นายกฤตพล เพชร์แก้วณา กรณีประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กล่าวโทษ บริษัท ไอบีเอส อินเท็นซีฟ จำกัด (บจก. ไอบีเอส) และนายกฤตพล เพชร์แก้วณา ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณี บจก. ไอบีเอส และ นายกฤตพล ร่วมกันกระทำการเข้าข่ายการประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 16 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 125 แห่ง พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกรณี บจก. ไอบีเอส กระทำการเข้าข่ายการประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ นายกฤตพลในฐานะกรรมการ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของ บจก. ไอบีเอส ต้องรับผิดมาตรา 94 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบพบว่า ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 บจก. ไอบีเอส ได้ให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าจะนำเงินไปลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าและลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งมีการชักชวนและประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ Kridtapon Petkeawna อันเข้าข่ายร่วมกันกับนายกฤตพลเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่ง บจก. ไอบีเอส ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 16 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 125 แห่ง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ) ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 26 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 66 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ)
ทั้งนี้ ความผิดของ บจก. ไอบีเอส กรณีประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว พิจารณาได้ว่าเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของนายกฤตพล กรรมการของ บจก. ไอบีเอส นายกฤตพล จึงต้องรับผิดเช่นเดียวกับ บจก. ไอบีเอส ตาม มาตรา 94 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ
ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษ บริษัท ไอบีเอส อินเท็นซีฟ จำกัด ละนายกฤตพล ต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีต่อไป และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ และ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ในกระบวนการภายหลัง ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษแล้ว
พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ขอเตือนประชาชนและผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และยังมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง (scam) รวมถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th และแอปพลิเคชัน SEC Check First และสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้ที่ investor alert ลิงก์ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/InvestorAlert
ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207 เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึกต่อไป