ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.33-ลุ้นผลการพบปะระหว่างปธน.สหรัฐฯ -จีนในเชิงบวก

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(14 พ.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.33 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.35 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แต่ขยับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยตามทิศทางสกุลเงินเอเชีย และเงินหยวนที่ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่า การพบกันระหว่างปธน. สหรัฐฯ และจีน จะได้ผลออกมาในเชิงบวก นอกจากนี้ เงินบาทยังมีแรงหนุนจากทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ ซื้อสุทธิหุ้นไทย 2,864 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 339 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.25-32.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การพบกันระหว่างผู้นำของจีนและสหรัฐฯ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดนิวยอร์กเดือนพ.ค. และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.