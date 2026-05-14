TPLงวดนี้รายได้346 ล้านบาท

ไทยพาร์เซิล ไตรมาสแรกมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 346 ล้านบาท และขาดทุน34.2 ล้านบาท เดินหน้า
วางฐาน Synergy หลังรวม FT - CPC เต็มไตรมาส ดัน EBITDA งบรวมโตกว่า 5 เท่า พร้อมเร่งยกระดับ Utilization ทั้งกลุ่ม
นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL แจ้งผลงานไตรมาสแรกบริษัทรับรู้ผลการดำเนินงานของกลุ่ม First Transport หรือ FT และ Chalermpat Corporation หรือ CPC เต็มไตรมาสอย่างเป็นทางการ
โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 346.0 ล้านบาท และมี EBITDA 60.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่าจาก 11.6 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนผลจากการรวมผลการดำเนินงานของ FT และ CPC เข้ามาเต็มไตรมาส ขณะที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานยังเป็นบวก 41.4 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 34.2 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวม 78.3 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการทางบัญชีจากกองยานพาหนะของกลุ่ม FT ที่ลงทุนไว้ในอดีต
ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์หลักของ TPL บริษัทพลิกกลับมามีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ 11.1 ล้านบาท พร้อมอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 21.8% จาก 16.7% ในปีก่อน สะท้อนผลจากการปรับโครงสร้างฐานลูกค้าและการควบคุมต้นทุน โดยรายได้กลุ่ม B2C เติบโต 6.3% และกลุ่ม SME เติบโต 23.0%
“ไตรมาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงสร้างธุรกิจใหม่ หลังรับรู้ FT และ CPC เต็มไตรมาส ตัวเลข EBITDA และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสะท้อนว่ากลุ่มบริษัทยังมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสด แม้งบรวมยังได้รับแรงกดดันจากค่าเสื่อมราคาในระดับสูง สิ่งที่เราจะเร่งทำต่อจากนี้คือเพิ่ม Utilization ของกองยานพาหนะ ปรับโครงสร้างต้นทุน และดึง Synergy ระหว่าง TPL, FT และ CPC ให้เห็นผลชัดเจนขึ้น โดยใช้โมเดลบริหารต้นทุนที่พิสูจน์แล้วในธุรกิจโลจิสติกส์ไปต่อยอดกับธุรกิจขนส่งผู้โดยสารของกลุ่ม”นายชัยพิพัฒน์กล่าว
สำหรับทิศทางช่วงที่เหลือของปี 2569 บริษัทจะมุ่งดำเนินการ 4 เรื่องหลัก ได้แก่ การฟื้นฟูฐานรายได้ของ FT และ CPC, การเพิ่ม Utilization ของกองยานพาหนะ, การรวมศูนย์ซ่อมบำรุงและ Shared Services เพื่อลดต้นทุนซ้ำซ้อน และการบริหารต้นทุนพลังงานผ่านกลไก Fuel Surcharge และการลดการวิ่งรถเปล่า
โดยบริษัทฯ เชื่อว่าแผนดังกล่าวจะเป็นรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนจาก “การรวมสินทรัพย์” ไปสู่ “การสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์” และสนับสนุนการเติบโตของ TPL ในฐานะแพลตฟอร์มขนส่งสินค้าและผู้โดยสารแบบครบวงจรในระยะยาว