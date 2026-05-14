NCAPงวดนี้กำไรโต 33%

เน็คซ์ แคปปิตอล โชว์ผลงานไตรมาสแรกแข็งแกร่งต่อเนื่อง กำไรสุทธิพุ่งกว่า 33% อยู่ที่ 179 ล้านบาท จากคุณภาพพอร์ตสินเชื่อดีขึ้นต่อเนื่อง หนุนสำรอง ECL ลดลง ขณะที่รายได้รวมแตะ 572 ล้านบาท เติบโต 8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน รับแรงหนุนจากธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่เติบโตต่อเนื่อง มียอดปล่อยสินเชื่อใหม่รวมจำนวน 1,763 ล้านบาท เติบโต 10% พร้อมเดินหน้าขยายพอร์ต และ พัฒนาเทคโนโลยี หนุนการเติบโตอย่างมีคุณภาพในระยะยาว
นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อจำนำทะเบียนเล่ม เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อที่อยู่ในระดับ 434 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอยู่ที่ 80 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 56 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน บริษัทสามารถบริหารต้นทุนและควบคุมคุณภาพพอร์ตสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 349 ล้านบาท ลดลง 4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) ที่ลดลงต่อเนื่อง NPL อยู่ระดับ 1.37% สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่กระบวนการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้กำไรสุทธิไตรมาส 1/2569 อยู่ที่ 179 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% จากงวดเดียวกันของปีก่อน
บริษัทมีพอร์ตสินเชื่อรวม (AR) ณ สิ้นไตรมาส 1/2569 อยู่ที่ 10,527 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตควบคู่กับคุณภาพพอร์ตสินเชื่อมาโดยตลอด โดยเน้นการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง ส่งผลให้คุณภาพลูกหนี้และภาพรวมพอร์ตสินเชื่อดีต่อเนื่อง นายพุฒิพันธ์ กล่าว
“จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ไตรมาส 2 จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายของบริษัท แต่เราเชื่อว่าการวางแผนเติบโตอย่างมีคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จะช่วยให้ NCAP สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง” นายพุฒิพันธ์ กล่าว