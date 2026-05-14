ทีทีบีปลื้มติดอันดับคะแนน Top 10% ทำเนียบ S&P Global Sustainability Yearbook 2026

นายนที เรืองจิระชูพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้ากลยุทธ์องค์กร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)(ทีทีบี)เป็นผู้แทนรับรางวัลจากผลคะแนนประเมินความยั่งยืนระดับ Top 10% ของ S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) ประจำปี 2568 จากการดำเนินงานที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อให้นักลงทุนทั่วโลกสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับคัดเลือกเข้าสู่ทำเนียบ S&P Global Sustainability Yearbook 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในอุตสาหกรรมธนาคาร โดยในปีนี้มีเพียง 848 บริษัทจากทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่ทำเนียบ สะท้อนถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของทีทีบีในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้ทัดเทียมระดับสากล ตอกย้ำการเป็น “ธนาคารเพื่อความยั่งยืน”
ผลการประเมินในครั้งนี้ ทีทีบีได้ขยับจากระดับ Yearbook Member ขึ้นสู่การเป็นกลุ่ม Top 10% ของอุตสาหกรรมธนาคารทั่วโลก ด้วยคะแนนรวมสูงสุด 87 คะแนน เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าธนาคารไม่ได้เพียงแค่รักษามาตรฐานการดำเนินงานไว้ในระดับเดิม แต่ทุกภาคส่วนยังร่วมมือกันมุ่งมั่นที่จะยกระดับสร้างมาตรฐานใหม่อย่างต่อเนื่อง
ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในเวทีระดับโลกครั้งนี้ สะท้อนความแข็งแกร่งในการบูรณาการหลักการความยั่งยืนสู่กลยุทธ์ธุรกิจ ภายใต้แนวคิด B+ESG ที่ผสานการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อส่งมอบคุณค่าอย่างรอบด้านแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทั้งลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล และสร้างผลตอบแทนระยะยาวควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ความยั่งยืน