หุ้นปิดเช้าบวก 7.05 จุดตามต่างประเทศ ค้าปลีกงบแกร่ง-แบงก์รับแผนกระตุ้น GDP ลุ้นเจรจา"ทรัมป์-สี จิ้นผิง"

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,524.31 จุด เพิ่มขึ้น 7.05 จุด (+0.46%) มูลค่าซื้อขายราว 38,695 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นต่อ โดยทำจุดสูงสุด 1,530.25 จุด และจุดต่ำสุด 1,514.56 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้ดัชนีปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับตลาดภูมิภาค ระยะสั้นได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจำนวนมากที่ออกมาดีกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานแกร่ง อย่าง กลุ่มค้าปลีก ที่ยังเติบโตดี ทำให้ตลาดมองว่าเศรษฐกิจในประเทศยังเติบโตได้
ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้น ตลาดประเมินนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐช่วยหนุนการเติบโตของ GDP จากก่อนหน้านี้หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวลงจากความกังวล GDP โตต่ำ ซึ่งล่าสุดคาดว่า พ.ร.ก. กู้เงิน 400,000 ล้านบาท จะช่วยหนุนให้ GDP อาจกลับมาเติบโตระดับ 1.8-1.9% เทียบเท่ากับช่วงก่อนเกิดสงครามในตะวันออกกลาง
ขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศได้แรงหนุนจากธีมการลงทุนกลุ่มเทคโนโลยี หลังการเปิดเผยงบกลุ่มเทคฯ สหรัฐออกมาดีทำให้ตลาดคาดหวังแนวโน้มระยะถัดไปยังส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มเทคฯ ในภูมิภาค รวมทั้งตลาดคาดหวังเชิงบวกต่อการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของเทคฯยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเดินทางไปด้วย คาดว่าจะมีประเด็นการผ่อนคลายการค้าเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มเทคฯ
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนียังเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ โดยให้กรอบแนวรับ 1,520 จุด และแนวต้าน 1,530 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 4,047.10 ล้านบาท ปิดที่ 46.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,690.33 ล้านบาท ปิดที่ 328.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,313.85 ล้านบาท ปิดที่ 197.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,963.42 ล้านบาท ปิดที่ 33.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,844.36 ล้านบาท ปิดที่ 132.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท