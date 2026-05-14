นายกฯ เปิดทำเนียบหารือ CEO 10 กลุ่มอุตสาหกรรมพรุ่งนี้ ร่วมกำหนดทิศทางศก.-เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมจัดเวทีหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. นี้ ภายใต้หัวข้อ "ผู้ประกอบการพูด รัฐบาลฟัง" โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย จะเป็นประธานเปิดการหารือด้วยตนเอง โดยฝ่ายรัฐบาลจะมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทุกกระทรวงเข้าร่วม
เวทีครั้งนี้สะท้อนความจริงจังของรัฐบาลในการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจะรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน 10 กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มการเงิน เกษตรและอาหาร ยานยนต์ พลังงาน ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สุขภาพ โรงแรมและท่องเที่ยว ค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยี และคงมีโอกาสได้รับฟังเสียงจากภาคส่วนอื่น ๆ อีกต่อไป
"เป้าหมายก็คือ เราต้องการจับมือกับภาคเอกชนเดินหน้าเศรษฐกิจไปด้วยกัน รัฐบาลจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด เราตั้งใจฟังเสียงจากทุกภาคส่วน และภาคเอกชนเป็นอีกกำลังสำคัญในการทำให้เป้าหมายเศรษฐกิจบรรลุผลได้ จึงเป็นการนำมาสู่เวทีที่นายกฯจะรับฟังเสียงจากภาคเอกชน...งานนี้ระดับเจ้าสัวก็มีการตอบรับเข้าร่วมด้วย"น.ส.รัชดา กล่าว
สำหรับรูปแบบการจัดเวทีนั้น น.ส.รัชดา กล่าวว่า จะให้แต่ละภาคส่วนได้เสนอความคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ และเป็นสิ่งยืนยันว่า การทำงานด้านเศรษฐกิจจะต้องไปด้วยกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งนายกรัฐมนตรีคงใช้โอกาสชี้แจงและอธิบายในกรณีที่ภาคเอกชนมีคำถาม หรือ รัฐบาลอยากสร้างความเข้าใจหรือขอความร่วมมือในด้านต่างๆ
"มันจะเป็นข้อมูลตรงลึก นายกฯจะได้ฟังจากหูจริงๆ โดยไม่มีใครมาสกรีนอะไรทั้งนั้น เป็นตัวจริง เสียงจริงมาเล่าให้นายกฯฟัง และเราจะมาหาจุดร่วมขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันระหว่างรัฐบาลกับเอกชน"น.ส.รัชดา กล่าว