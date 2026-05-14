บอร์ด FETCO เลือก"ไพบูลย์ นลินทรางกูร"นั่งประธานคนใหม่แทน"กอบศักดิ์ ภูตระกูล"

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) มีมติเลือก นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แทน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเงินและตลาดทุนมายาวนาน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค อาทิ ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 และ 2561-2565 และประธานกรรมการ สมาพันธ์นักวิเคราะห์การลงทุนแห่งเอเชีย ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2562 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และนายก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการให้ความเห็นด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนในระดับนโยบาย ผ่านการดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรในภาคตลาดทุน
นายไพบูลย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration (การเงิน) จาก Indiana University (Kelley School of Business) สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก University of California, Santa Cruz สหรัฐอเมริกา อีกทั้งได้รับคุณวุฒิ Chartered Financial Analyst (CFA) จาก CFA Institute สหรัฐอเมริกาและผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำหลายแห่ง
ทั้งนี้ FETCO จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทย มีบทบาทเป็นผู้แทนองค์กรในตลาดทุนไทย เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุนไทย รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายระหว่างรัฐและเอกชน ปัจจุบันมีสมาชิก 7 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย