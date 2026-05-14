WPกำไรโต บริหารพอร์ตลูกค้าได้ดี - คุมต้นทุนต่ำ

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ปิดผลงานไตรมาส 1/69 กำไรแตะ 44.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.75 % รายได้รวม 4,268.51 ล้านบาท รับอานิสงส์บริหารพอร์ตลูกค้าและคุมต้นทุนดีเยี่ยม ฟากผู้บริหาร "ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง" ระบุปี 69 ทุ่มงบกว่า 500 ล้านบาท รุกขยายการลงทุนในธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ หวังผลักดันอนาคตเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว
นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯในไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) มีกำไรสุทธิ 44.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.71 ล้านบาท หรือ 14.75% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 4,268.51 ล้านบาท
อีกทั้ง มีปริมาณการขายรวมของก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อยู่ที่ 185,463 ตัน ซึ่งเป็นยอดขายจากในประเทศทั้งหมด โดยปัจจัยขับเคลื่อนที่สนับสนุนให้กำไรปรับตัวเพิ่มขึ้น มาจากการบริหารจัดการต้นทุนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และระบบขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการพอร์ตลูกค้าอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถลดการแข่งขันด้านราคา โดยเน้นกลุ่มลูกค้าภายในประเทศที่มีศักยภาพสามารถสร้างการเติบโตและผลกำไรที่มั่นคง
“ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2569 ยังคงเติบโตในทิศทางที่ดี โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในภาคครัวเรือนที่ยังคงมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความต้องการในชีวิตประจำวัน ประกอบกับความสามารถในการบริหารพอร์ตลูกค้า สนับสนุนให้รายได้ของบริษัทฯ เติบโต โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 4.32% จากการบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพ” นางสาวชมกมล กล่าว
ในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนกว่า 500 ล้านบาท ในการขยายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจหลัก และธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก (Green Energy) โดยในส่วนของธุรกิจหลัก มีแผนเพิ่มจุดกระจายสินค้าและจุด Touch Point ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีเครือข่ายโรงบรรจุก๊าซ LPG มากกว่า 170 แห่งทั่วประเทศและมีโรงบรรจุก๊าซที่บริษัทฯดำเนินการเอง จำนวน 7 แห่ง ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการควบคุมคุณภาพสินค้า และสามารถกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีแผนลงทุนในธุรกิจใหม่ประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในเทรนด์การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้ในระยะยาว