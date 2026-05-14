TEAMGปํ๊มรายได้งวดนี้ 631 ล้านบาท

ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ อวดผลงานไตรมาสแรกกวาดรายได้ 631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130ล้านบาท จากไตรมาสแรกปี 2568 คิดเป็น 26% กำไร 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ตุนงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) พุ่งทะยานกว่า 6 พันล้านบาท เผยกลยุทธ์ครึ่งปีหลังยังเน้นงานภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐาน เสริมแกร่งอย่างต่อเนื่อง
นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ว่า
ผลประกอบการบริษัท ไตรมาส 1/2569 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2569) มีรายได้จากการขายและให้บริการ 631 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 130 ล้านบาท คิดเป็น 26%
ทั้งนี้ บริษัท มีกำไรสุทธิ ประจำงวดไตรมาสที่ 1/2569 จำนวน 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 6% กำไรที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทยังคงความสามารถในการทำกำไรได้ดี รวมถึงจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับรายได้ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
นายชวลิต กล่าวต่อไปว่า จากความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี เนื่องมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวม และเกิดวิกฤตพลังงานนั้น บริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงสำหรับราคาวัสดุก่อสร้างในโครงการ EPC ด้วยการทำสัญญาตรึงราคาวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้ารวมถึงโครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วยังเป็นโครงการของคู่สัญญาภาครัฐซึ่งมีเงื่อนไขการปรับราคางานก่อสร้าง
(ค่า K) รองรับความผันผวนของต้นทุน นอกจากนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดและเสถียรภาพในการเติบโตท่ามกลางภาวะวิกฤต จึงมุ่งเน้นขยายฐานงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) เพื่อสร้างเกราะป้องกันทางธุรกิจ ส่งผลให้ไตรมาส 1/2569 มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ทำสถิติใหม่ 6,057 ล้านบาท เติบโต 4% โดยกลยุทธ์หลักคือการรับงานกลุ่มลูกค้าภาครัฐที่มีความมั่นคงสูง ปัจจุบันสัดส่วนงานรัฐบาลและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ลูกค้าภาครัฐ) รวมกันเป็นฐานใหญ่ที่สุดถึง 72% เพื่อความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางวิกฤต
“สำหรับทิศทางในครึ่งปีหลัง บริษัทยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และเน้นรับงานกลุ่มลูกค้าภาครัฐเพื่อเสริม Backlog ในมือให้แข็งแกร่งมากขึ้น” นายชวลิตกล่าว