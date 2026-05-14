หุ้นแกว่งไซด์เวย์เกาะติดการเจรจาผู้นำสหรัฐ-จีน,โค้งสุดท้าย บจ.แจ้งงบ Q1/69

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ วันนี้รอติดตามการพบกันของประธานาธิบดีสหรัฐและจีน พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสหรัฐเดินทางไปด้วย เป็นปัจจัยที่ตลาดเกาะติดความคืบหน้าการหารือประเด็น การค้า เทคโนโลยี และแร่หายาก ซึ่งจะมีผลต่อ Sentiment ของตลาดทั่วโลก
ขณะที่ในประเทศยังไม่มีปัจจัยใหม่ แต่เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/69 ของบริษัทจดทะเบียน ทำให้ดัชนีอาจจะเป็นภาพการแกว่งตัวไซด์เวย์เพื่อรอติดตามประเด็นต่าง ๆ
โดยให้แนวต้าน 1,525 จุด แนวรับ 1,500 จุด