STELLAเผยนักลงทุนสนหุ้นกู้ล้น ตอกย้ำความเชื่อมั่นหลังปรับโครงสร้างองค์กร

สเตลล่า เอ็กซ์ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 ฟากผู้บริหารระบุได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพธุรกิจและการปรับโครงสร้างองค์กร ประกาศเดินหน้ากลยุทธ์บริหารงานด้วยความโปร่งใส และจริงใจต่อผู้บริโภค พัฒนาโครงการอสังหาฯคุณภาพ พร้อมบริการหลังการขายที่ดี ผลักดันการเติบโตมั่นคงระยะยาว
นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ STELLA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 3 ชุด โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กร
สำหรับหุ้นกู้ของ STELLA เป็นประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อชำระคืนหนี้อื่น และชำระคืนหุ้นกู้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) ของบริษัทฯ
“บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ที่เชื่อมั่นและไว้วางใจหุ้นกู้ STELLA ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในช่วงหลังการปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน และเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, Wellness และพลังงาน อย่างมั่นคงในระยะยาว” นายณัฐพศิน กล่าว
สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ เน้นกลยุทธ์ บริหารงานด้วยความโปร่งใส และจริงใจต่อผู้บริโภค พัฒนาโครงการอสังหาฯ ที่มีคุณภาพพร้อมบริการหลังการขายที่ดี รวมทั้งมีแผนจำหน่ายที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนาในช่วง 1-2 ปี เพื่อเพิ่มกระแสเงินในการนำกลับมาพัฒนาโครงการต่างๆ รวมถึงมองหาโอกาสซื้อที่ดินเพิ่มเติมในทำเลที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยตั้งเป้ารายได้ปี 2569 ที่ระดับ 1,200 ล้านบาท เติบโต 20% จากปีก่อน ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดตัวโครงการใหม่ “Nova Westgate” คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2569 และมีแผนการพัฒนาธุรกิจโรงแรมที่เขาใหญ่เพิ่มเติม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงการรับรู้รายได้จากยอดโอนของโครงการอสังหาฯ ที่พัฒนาไปแล้ว