“ทรีนีตี้” ครบรอบ 25 ปี ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยม “S T A R” และเทคโนโลยี AI

“ทรีนีตี้” ครบรอบ 25 ปี ตอกย้ำบทบาท Trusted Advisor ในตลาดทุนไทยมุ่งสร้างความมั่งคั่งของลูกค้าจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยม “S T A R” และนวัตกรรมทางการเงิน พร้อมขยายธุรกิจและต่อยอดการเติบโตด้วยเทคโนโลยีและ AI ในอนาคต
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 25 ปี บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาบริการด้านการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร เพื่อสร้างคุณค่าและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กร บริษัทมีบทบาทสำคัญในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลและให้คำแนะนำการลงทุนผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจผ่านการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน การระดมทุน และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีส่วนร่วมในธุรกรรมสำคัญหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเสนอขายหลักทรัพย์ (IPO) การควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) รวมถึงการปรับโครงสร้างทางการเงิน
ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทมองเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านปริมาณและมูลค่าการซื้อขาย สะท้อนถึงความสนใจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น บริษัทมุ่งขยายฐานลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยรายได้จากการซื้อขาย TFEX มีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้า พร้อมกันนี้บริษัทยังได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากร มุ่งกระตุ้นกิจกรรมการซื้อขายผ่านการทำการตลาดเชิงรุก รวมถึงพัฒนาเครื่องมือช่วยการลงทุน เช่น ระบบ Real-Time Monitor และ Real-Time Scan ซึ่งเป็นระบบเฉพาะที่พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามสถานการณ์ตลาด วิเคราะห์แนวโน้ม และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในด้านการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน และการบริหารกองทุนส่วนบุคคล บริษัทมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าผ่านการนำเสนอ Financial Solutions ที่ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละช่วงของธุรกิจ และการลงทุน พร้อมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวในฐานะ “Trusted Advisor” บริษัทมีส่วนร่วมในดีลสำคัญในตลาดทุน อาทิ การระดมทุนของธนาคารกรุงเทพ การเข้าจดทะเบียนของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) รวมถึงการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกรรมที่มีความซับซ้อน ขณะเดียวกันในด้านธุรกิจบริหารกองทุนส่วนบุคคลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าสถาบันและลูกค้ารายใหญ่ให้เพิ่มเงินลงทุนรวมกว่า 1,500 ล้านบาท
ในส่วนของการพัฒนาโซลูชั่นทางการเงินแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในทุกช่วงของการเติบโต บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้วางใจในระยะยาว ควบคู่กับการนำเทคโนโลยี โดยเฉพาะ AI มายกระดับการให้บริการ พร้อมกันนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเครื่องมือการลงทุน
แพลตฟอร์มการซื้อขาย และบทวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อรองรับนักลงทุนในยุคดิจิทัล และสร้างประสบการณ์การลงทุนที่ครบวงจรและทันสมัย
ทั้งนี้ ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา ทรีนีตี้ได้เติบโตบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า พันธมิตร และสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะถัดไป บริษัทมีเป้าหมายในการยกระดับความมั่งคั่งของลูกค้าจากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้หลักธรรมาภิบาล พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยม “S T A R” ซึ่งสะท้อนแนวคิดการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน (S-Sustainable Wealth) การสร้างความไว้วางใจ (T-Trust) การพร้อมเรียนรู้และปรับตัว (A-Attitude) และการคิดใหม่เพื่อพัฒนา (R-Reimagine) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงินและการลงทุนในอนาคต