หุ้นปิดเช้าลบ 0.52 จุดเล็งต่างชาติปรับพอร์ต-กังวล MSCI Rebalance เข้าโหมดระวังรอลุ้น"ทรัมป์-สี จิ้นผิง"

SET ปิดเช้าที่ 1,488.77 จุด ลดลง 0.52 จุด (-0.03%) มูลค่าซื้อขายราว 32,735 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าพยายามขึ้นไปทดสอบ 1,500 จุดแต่ยังไม่ผ่าน เผชิญแรงขายกลุ่มพลังงานและแบงก์ เก็งต่างชาติปรับพอร์ตทยอยขายกลุ่มพลังงาน หันซื้อแบงก์บางตัวรอรับอานิสงส์รัฐบาลกู้เงิน 4 แสนล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดจับตาประธานาธิบดีสหรัฐและจีนพบปะกันปลายสัปดาห์นี้ แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ ให้แนวรับสำคัญ 1,480 จุด และแนวต้าน 1,493 จุด
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีเปิดตลาดดีดตัวขึ้นแรงก่อนย่อตัวมาแกว่งในแดนลบเล็กน้อย โดยทำจุดสูงสุด 1,501.35 จุด และจุดต่ำสุด 1,487.00 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผุ้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้พยายามขึ้นไปทดสอบระดับ 1,500 จุด แต่ไม่สามารถผ่านไปได้ จากนั้นพลิกย่อลงจนมาปิดลบเล็กน้อย เผชิญแรงขายกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร ขณะที่หุ้นที่บวกกระจายหลายกลุ่ม รวมทั้งหุ้นเล็ก
ภาพรวมเป็นการเก็งกำไรในโหมดระมัดระวัง โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติ โดย NVDR เริ่มปรับลดพอร์ตพลังงานและเข้าซื้อหุ้นกลุ่มธนาคาร นักลงทุนมองโอกาสกลุ่มพลังงานพักฐานช่วงสั้น จึงหันไปกระจายเข้าซื้อหุ้นแบงก์บางตัวที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากการกู้เงิน 4 แสนล้านบาทที่จะช่วยกระตุ้น GDP ของไทย
นายกิจพณ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กลุ่มพลังงาน มีแรงซื้อสุทธิเป็นอันดับ 2 ตั้งแต่ต้นพ.ค.จนถึงปัจจุบันราว 4 พันล้านบาท (ไม่รวม NVDR) อันดับแรกเป็น PTT ซื้อ 2 พันล้านบาท และ GULF 900 ล้านบาท แต่ไม่ได้ไล่ซื้อ PTTEP และหุ้นโรงกลั่น เนื่องจากมองว่ามี Downside ในไตรมาส 2 ดังนั้น ช่วงนี้จึงเห็นการปรับพอร์ตเพื่อถือเงินสดมากขึ้น รอปลายไตรมาส 2 ที่ตลาดพักฐานเป็นจังหวะเก็บหุ้น
อย่างไรก็ม ตลาดยังอยู่ระหว่างรอติดตามการพบปะระหว่างงนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ และนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ในช่วง 14-15 พ.ค.นี้ ซึ่งมีนักธุรกิจสหรัฐร่วมเดินทางครั้งนี้จำนวนมาก อาจเห็นข้อตกลที่จะทำให้บรรยากาศผ่อนคลายความกังวลจากผลกระทบสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจมีแรงเก็งกำไรระยะสั้นเพราะอาจเป็นบวกกับหุ้นเทคจีน แต่คงไม่ได้ส่งผลดีต่อหุ้นบ้านเรามากนัก
ส่วน MSCI Rebalance คาดปรับลดน้ำหนักหุ้นไทยตามคาด โดยหุ้นใหญ่ 6 ตัวแรกที่มีน้ำหนักมากสุดใน SET50 น่าจะถูกลดน้ำหนัก ได้แก่ DELTA ADVANC PTT GULF AOT PTTEP
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งไซด์เวย์บวก-ลบไม่เกิน 5 จุด ให้แนวรับสำคัญที่ 1,480 จุด และแนวต้าน 1,493 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,823.48 ล้านบาท ปิดที่ 32.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,492.53 ล้านบาท ปิดที่ 353.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,419.88 ล้านบาท ปิดที่ 36.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,619.25 ล้านบาท ปิดที่ 305.00 บาท ราคาไม่เปลียนแปลง
GUNKUL มูลค่าการซื้อขาย 1,614.50 ล้านบาท ปิดที่ 3.34 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาท