PISรายได้กำไรพุ่ง กอด Backlog แน่น 4.3 พันล.

โปร อินไซด์ ไตรมาสแรกกวาดรายได้ 734 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% กำไรสุทธิ 78 ล้านบาท อานิสงส์รับรู้รายได้จากงานโครงการภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ฟากซีอีโอ "เบญญาภา เฉลิมวัฒน์"ระบุแนวโน้มผลงานไตรมาส 2/69 โตแกร่ง พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลโครงการใหม่ กอด Backlogแน่น 4,358 ล้านบาท คาดปีนี้ทะลุ 5 พันล้านบาท หนุนผลงานเข้าเป้า 10-15% ทำสถิติสูงสุดใหม่
นางสาวเบญญาภา เฉลิมวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) (PIS) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 734 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 628 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 72 ล้านบาท
สำหรับปัจจัยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง มาจากการทยอยรับรู้รายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่จากทางภาครัฐและวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รวมถึงการส่งมอบงานบางส่วนตามแผนที่กำหนดไว้ และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) 4,358 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังเตรียมเข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริม Backlog และรองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะพุ่งแตะ 5,000 ล้านบาท ผลักดันรายได้เติบโต 10-15% ทำสถิติสูงสุดใหม่ ตามแผนงานที่วางไว้ จากการผลักดันของรัฐบาลและนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลขององค์กร ทั้งในภาครัฐและวิสาหกิจ
"แนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 2/2569 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนจากนโยบายจากภาครัฐ โดยเฉพาะงานด้านการรับวางระบบแบบครบวงจร (System Integration) และกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต และสามารถเพิ่มโอกาสในการรับงานใหม่ในอนาคต ซึ่งช่วงที่เหลือของปีนี้ อยู่ระหว่างยื่นประมูลงานใหม่หลายโครงการ และรอผลการประมูล” นางสาวเบญญาภากล่าว
ล่าสุด PIS เข้าลงทุนใน บริษัท สยาม ดีพ เทค จำกัด (SDT) โดยดำเนินธุรกิจด้านระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) โดยเฉพาะ เพื่อต่อยอดธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าในระยะยาว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนรายได้ของบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้าง New S-Curve ให้กับธุรกิจ