ทริสมองกรณีBAY-AYCALซื้อพอร์ตเช่าซื้อบ.ย่อยCIMBไม่มีผลต่ออันดับเครดิต

บริษัททริส เรทติ้งมองว่าการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY อันดับเครดิต “AAA/Stable”) และ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (AYCAL อันดับเครดิต “AA+/Stable”) ซื้อพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัทย่อยสองแห่งของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT) ซึ่งได้แก่ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด และ บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด นั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของทั้ง BAY และ AYCAL เนื่องจากขนาดของธุรกรรมไม่มีนัยสำคัญและธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงการประเมินสถานะเครดิตของบริษัททั้งสอง
ทั้งนี้ ภายใต้ธุรกรรมดังกล่าว BAY และ AYCAL จะร่วมกันเข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อรวมมูลค่าประมาณ 3.1 หมื่นล้านบาท (จากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ) จากบริษัทย่อยทั้งสองแห่งของ CIMBT โดย BAY จะรับโอนพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สี่ล้อในขณะที่ AYCAL จะรับโอนพอร์ตสินเชื่อรถจักรยานยนต์สองล้อ ซึ่งสำหรับทั้ง BAY และ AYCAL การทำธุรกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะผู้นำในตลาดสินเชื่อยานยนต์ของทั้งสองบริษัท และในส่วนของ CIMBT นั้น การขายพอร์ตดังกล่าวสะท้อนถึงการปรับกลยุทธ์เพื่อออกจากธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งมีผลขาดทุนต่อเนื่องในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา
โดยพอร์ตสินเชื่อที่อยู่ภายใต้ธุรกรรมซื้อขายดังกล่าวมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับพอร์ตสินเชื่อที่มีอยู่เดิมของผู้เข้าซื้อทั้งสองราย โดยในภาพรวมแล้ว สินเชื่อที่เข้าซื้อดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 1.6% ของสินเชื่อรวมของ BAY ซึ่งสินเชื่อของ CIMB Thai Auto นั้นมีสัดส่วนคิดเป็นประมาณ 6% ของพอร์ตสินเชื่อยานยนต์ของ BAY และสินเชื่อของ WorldLease คิดเป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่า 5% ของพอร์ตสินเชื่อของ AYCAL
เงินทุนสำหรับธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นเงินทุนภายในกลุ่มที่ได้รับจาก BAY
อย่างไรก็ตาม มูลค่าการลงทุนดังกล่าวยังไม่มีการเปิดเผยและคาดว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อธุรกรรมใกล้จะเสร็จสิ้น ซึ่งคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2569 และการรวมงบการเงินจะเริ่มขึ้นในปี 2570 หากขอบเขตของธุรกรรมตลอดจนโครงสร้างของแหล่งเงินทุนหรือค่าใช้จ่ายในการรวมกิจการแตกต่างไปจากสมมติฐานกรณีพื้นฐานในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญเมื่อธุรกรรมแล้วเสร็จ ทริสเรทติ้งจะพิจารณาทบทวนผลกระทบที่จะมีต่อสถานะเครดิตของทั้ง BAY และ AYCAL อีกครั้งต่อไป