KUNชำระคืนหุ้นกู้ KUN265A มูลค่า 200 ล.

"วิลล่า คุณาลัย" โชว์ศักยภาพฝ่ากระแสอสังหาฯ ชะลอตัว ชำระคืนหุ้นกู้ KUN265A มูลค่า 200 ล้านบาท ครบถ้วนตามกำหนด สะท้อนกระแสเงินสดแข็งแกร่ง-การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ปี 69 รุกเทรนด์ Longevity สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายคุณา เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเตรียมชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยของ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และมีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2566 (KUN265A) อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี มูลค่ารวม 200 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามกำหนดวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องและการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังมีความท้าทายจากหลายปัจจัย ทั้งกำลังซื้อที่ชะลอตัว ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร และภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในวงกว้างแต่ด้วยวินัยทางการเงินและการวางแผนกระแสเงินสดให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ ทำให้บริษัทฯ สามารถชำระคืนหุ้นกู้ได้ตามกำหนด ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นกู้และนักลงทุน พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการบริหารงานที่โปร่งใสเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ขณะที่ทิศทางธุรกิจปี 2569 บริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ (Quality Growth) ผ่านการยกระดับแบรนด์สู่แนวคิด Longevity Living Ecosystem หรือระบบการอยู่อาศัยเพื่ออายุวัฒน์ เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดอสังหาฯ แนวราบ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าต่อหน่วย (Value per Unit) แทนการขยายจำนวนโครงการ มุ่งตอบโจทย์เมกะเทรนด์ด้านสุขภาพและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป
“การรุกตลาดด้วยแนวคิด "ดูแลก่อนป่วย" และการออกแบบพื้นที่เพื่อสุขภาวะในโครงการเดิม "บ้านชานเมือง 4 ทิศรอบกรุงเทพมหานครจะเป็นหัวใจหลักที่ช่วยสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน และไม่ลงไปสู้ในสงครามราคาเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนและกระแสเงินสดอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต”