ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.18-ขยับอ่อนค่าลงสอดคล้องสกุลเงินเอเชีย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(8พ.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.15 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทขยับอ่อนค่าลงสอดคล้องกับสกุลเงินเอเชียอื่น ๆ ขณะที่ ตลาดรอติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังยังคงมีสัญญาณตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,675 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 5,106 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.80-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การหารือกันระหว่าง ปธน. สหรัฐฯ และจีน รวมถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง CPI PPI ยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนเม.ย. ของจีน และข้อมูลจีดีพีไตรมาส 1/2569 ของยูโรโซนและอังกฤษด้วยเช่นกัน