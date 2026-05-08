หุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ กลับมากังวลสงคราม ตอ.กลางหลังเปิดฉากปะทะรอบใหม่

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ ตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียที่เช้านี้เปิดมาปรับตัวลงตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากความกังวลของสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมา จากที่มีการปะทะกันบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเกิดขึ้น ทำให้กลับมาเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้น
ขณะเดียวกันยังรอความชัดเจนการตอบรับข้อเสนอของอิหร่านว่าจะตอบรับข้อเสนอของสหรัฐฯหรือไม่ ทำให้ยังมีความไม่แน่นอน และตลาดรอติดตามการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐเดือนเม.ย.คืนนี้
โดยให้แนวต้าน 1,510-1,515 จุด แนวรับ 1,485-1,490 จุด