ธปท.ย้ำชัดไทยห่างไกลภาวะ“Stagflation “

ผู้ว่าแบงก์ชาติ ย้ำไทยยังไกลภาวะ“Stagflation “ เหตุเงินเฟ้อไทยปรับสูงตามราคาน้ำมัน เป็นระยะสั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจมากนัก
นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในสถานะที่น่ากังวลว่าจะเข้าสู่ภาวะ Stagflation เนื่องจาก อัตราเงินเฟ้อจะไม่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องยาวนานจนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ จึงมองว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่เผชิญกับปัญหานี้
โดย สภาวะ Stagflation ในเชิงเศรษฐศาตร์จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสำคัญ คือ เศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตต่ำควบคู่กับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และต้องเป็นการปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยหากเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงลากยาว จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวและสร้างผลกระทบในระดับสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับบริบทในต่างประเทศ ภาวะ Stagflation มักส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงาน ทำให้สัดส่วนการจ้างงานลดลงหรือมีอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน ยังไม่พบสัญญาณการลดลงของการจ้างงานอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับหลายประเทศ
ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์หลักทั้งสองประการร่วมกัน ประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในภาวะ Stagflation ในระยะยาว เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อไม่ได้อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องยาวนาน
“ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังไม่ได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่อง Stagflation ขึ้นมาหารือในการประชุม แม้หลายฝ่ายมองว่า ไทยเข้าสู่ภาวะนี้แล้ว จากการพิจารณาเพียงว่าเศรษฐกิจเติบโตต่ำและเงินเฟ้อสูง แต่อาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากสาระสำคัญของภาวะ Stagflation คือ อัตราเงินเฟ้อต้องอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องและยาวนานเท่านั้น”